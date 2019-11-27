Грушевку опять ждут изменения: снос усадеб, строительство жилья и много паркингов

Источник материала: Tut.by

Администрация Московского района анонсировала общественное обсуждение ПДП территории в границах просп. Дзержинского — просп. Жукова — улицы Железнодорожная (внесение изменений)". Это район Грушевки, который за последние годы и так уже заметно изменился: тут снесли частный сектор и бараки, освободив площадки под многоквартирное жилье. Уплотнение района в свою очередь привело к нехватке социальных объектов — поликлиники, школы, детского сада, а также рекреационных мест для отдыха. Решит ли все эти проблемы измененный ПДП — в материале REALTY.TUT.BY.





Проектируемая территория, затрагивающая большую площадь, поделена на четыре квартала: А, Б, В, Г. Чтобы было проще разобраться, расскажем про основные изменения в каждом из них. Схема детального плана в полном размере

ТУТ.



Изображение: mosk.minsk.gov.by

Квартал А: четыре паркинга и высокоплотное жилье

Сюда входит территория в границах проспекта Жукова — проспекта Дзержинского — улицы Щорса и улицы Грушевской. Тут уже построено несколько жилых комплексов, однако еще сохранились массивы усадебной застройки. В планах архитекторов — снос частного сектора вдоль проспекта Дзержинского (участок в границах улицы 4-я Щорса и Декабристов) под смешанную высокоплотную многоквартирную застройку.



Изображение: yandex.by

Также под высокоплотную застройку определен квартал в границах 2-й Щорса — Грушевской — 3-й Щорса, тут под снос пойдут двухэтажные многоквартирные дома.

Под снос пойдут и усадьбы в границах Грушевской — Шатько — Смирнова — 3-й Щорса. Тут запланировано размещение многоуровневого паркинга на 575 машино-мест со встроенными торгово-бытовыми объектами и поликлиники.

Еще один паркинг на 350 машино-мест запланирован на месте приговоренных к сносу двухэтажек на Декабристов, 21 и 2-й улицы Щорса, 8.

Запроектирован паркинг на 390 машино-мест и на месте пока еще существующих двухэтажек по улице Декабристов, 31 и 33.

Однако самый большой паркинг, на 600 машино-мест запланирован между улицей Шатько и проспектом Жукова. Итого, все четыре паркинга — это 1915 машино-мест.

Квартал Б: минимум озелененности, новое жилье и школа

Территория квартала ограничена проспектом Жукова — улицами Грушевской — Щорса — Железнодорожной. Здесь запроектировано два паркинга: на пресечении проспекта Жукова и ул. Грушевской на 340 машино-мест со встроенными торговыми объектами, а также на перенесении Жукова и Разинской на 570 машино-мест со встроенными объектами.



Изображение: yandex.by

Две площадки будет отданы под жилую высокоплотную застройку: первая в квартале улиц Железнодорожной — Разинской — 6-й Железнодорожный переулок — 7-й Железнодорожный переулок, вторая — на пересечении Разинской и проспекта Жукова.

В районе улицы Разинской планируется реконструкция детского сада до вместимости 160 детей, а по соседству — строительство школы на 1020 мест.

Сейчас участок отведенный под паркинг, высокоплотное жилье и школу в районе Разинской выглядит очень зеленым. Однако в ПДП на этой территории большая часть насаждений уже отсутствует.

Квартал В: вместо базы ГУВД — жилье

Квартал захватывает большую территорию в границах проспекта Дзержинского, Щорса, Грушевской и 1-го Извозного переулка.



Изображение: yandex.by

Самый большой паркинг квартала будет располагаться вдоль Грушевской до пересечения с Парашютной. Он рассчитан на 512 машино-мест. Рядом, между улицами Парашютная и Хмелевского запроектирован торговый центр и паркинг на 300 машино-мест.

В квартале улиц Хмелевского, Грушевской и 1-го Извозного переулка запланированы детский сад на 300 мест, реконструкция школы на 1200 мест, а также выделен участок под строительство высокоплотного жилья на месте выносимой базы ГУВД Мингорисполкома.

Квартал Г: две новых площадки под жилье

Границы квартала — улицы Щорса — Железнодорожная — Разинский переулок — Грушевская. Тут планируется строительство поликлиники на пересечении улиц Грушевская и Щорса. Ради этого придется пожертвовать остатками частного сектора и озеленением.



Изображение: yandex.by

Существующие детские сады № 85 и 212 будут реконструированы, школа № 3 — тоже.

Также в квартале нашлись две новые площадки под многоквартирную застройку: одна на месте пустыря во дворе дома на Грушевской, 15, вторая — на пустыре рядом со зданием 16А по 3-му Железнодорожному переулку.

После реализации проекта численность населения проектируемой территории увеличится с 14 до 25 тысяч человек. Общее количество квартир с 6 409 до 11 806. Первая очередь освоения проекта запланирована до 2023 года, реализация всего — до 2030 года.

Более подробную информацию о ПДП территории в границах просп. Дзержинского — просп. Жукова — улицы Железнодорожная (внесение изменений) можно будет узнать на презентации проекта, которая состоится 05 декабря 2019 года в 18.30 по адресу: проспект Дзержинского, 10.

Общественное обсуждение проекта пройдет со 2-го по 26 декабря 2019 года. Замечания и предложения можно направлять в управление по архитектуре и строительству администрации Московского района Минска по адресу: проспект Дзержинского, 10 или на электронный адрес mos. stroy@minsk.gov.by с 02.12.2019 по 26.12.2019 включительно.