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Сколько в Беларуси будет стоить новая Tesla Cybertruck, над которой смеётся весь мир

28.11.2019 15:04 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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22 ноября Илон Маск показал новый бронированный электромобиль Tesla Cybertruck. Это пикап, внешний образ которого частично вдохновлен фильмом о Джеймсе Бонде «Шпион, который меня любил».

Шутки и мемы над новым плодом фантазии Маска до сих не заканчиваются – а начались они с того момента, как в ходе анонса дизайнер пытался показать надежность стекол Tesla Cybertruck, но тут же разбил оба из них металлическим шаром. Компания Tesla говорила, что авто будет стоить в среднем от 40 до 70 тысяч долларов. Но во сколько оно обойдется в Беларуси? Это выяснило «Еврорадио».

Журналисты связались с Артуром Тумановым – главой пока единственной компании, которая продает автомобили Tesla в Беларуси. Он сказал, что если до 2021 года таможенные пошлины не изменятся (сейчас это 38%), то их можно будет добавлять к американской цене, чтобы получить беларускую. Иными словами, самая простая модель будет стоить 55 062 долларов, а продвинутая – 96 460 долларов. Есть также вероятность, что Tesla Cybertruck поступит на рынок в Беларуси раньше, чем в странах Западной Европы.

Говорите, над Tesla Cybertruck все смеются. А покажите, как!

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