В Шотландии кит выбросился на берег. В его желудке нашли 100 кг мусора

На берег острова Харрис (Шотландия) выбросился кит. В его желудке обнаружили «шар из мусора» весом в сотню килограммов, сообщает BBC.

В плотной массе, которую достали из желудка кита, нашли рыболовные сети, веревку, ремни, сумки и, конечно, пластиковые стаканчики. Эксперты засомневались, что эти предметы стали причиной смерти кашалота, но местные жители заявили, что в очередной раз проиллюстрировало проблему загрязнения моря.