В Шотландии кит выбросился на берег. В его желудке нашли 100 кг мусора

Источник материала: KYKY

На берег острова Харрис (Шотландия) выбросился кит. В его желудке обнаружили «шар из мусора» весом в сотню килограммов, сообщает BBC.

В плотной массе, которую достали из желудка кита, нашли рыболовные сети, веревку, ремни, сумки и, конечно, пластиковые стаканчики. Эксперты засомневались, что эти предметы стали причиной смерти кашалота, но местные жители заявили, что в очередной раз проиллюстрировало проблему загрязнения моря.

It was heartbreaking to see a gorgeous 45ft Sperm Whale die after being beached on Thursday at Seilebost on the Isle of Harris, Scotland.



To be given an opportunity to see one of the most magnificent creatures on the planet up close was an absolute privilege. So sad. #Scotland pic.twitter.com/gLCILRT4PO — Melvin Nicholson (@MelvinNichPhoto) November 30, 2019

«Это было невозможно грустно, особенно, когда мы увидели рыболовные сети и мусор, которые извлекали из его желудка. Мы гуляем по этим пляжам почти каждый день, и я всегда беру с собой сумку, чтобы забрать мусор, большую часть которого оставляют рыболовы», – заявил Дэн Парри, житель острова Харрис.

Организация Scottish Marine Animal Strandings Scheme (занимается изучением гибели китов) также не смогла доподлинно установить причину смерти морского млекопитающего. «Животное не было в критически плохом состоянии, хотя вполне вероятно, что это количество мусора повлияло на его жизнь. Однако мы не смогли найти доказательств того, что это затруднило работу кишечника.

Так или иначе, весь этот пластик в желудке должен был нарушить пищеварение [кита] – и наглядно показывает опасности, которые мусор и выброшенные орудия лова способны причинить морской жизни», – говорят представители организации. Расследование, которое выяснит, почему в желудке у кашалота оказалось так много мусора, продолжается.