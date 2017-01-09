МИНСК, 10 янв — Sputnik. Внешнеполитические ведомства Беларуси и Узбекистана работают над организацией встречи президентов двух государств Александра Лукашенко и Шавката Мирзиеева, сообщили Sputnik в посольстве республики в Узбекистане.

Лукашенко посещал Узбекистан с визитом в октябре 2016 года, на пути из Пакистана в Беларусь, чтобы принять участие в церемонии похорон президента Узбекистана Ислама Каримова.

"Планировался официальный визит на высшем уровне в октябре 2016 года. Но в связи со смертью господина Каримова визит состоялся в несколько ином формате. Тогда Лукашенко и исполняющий на то время обязанности президента Узбекистана Мирзиеев договорились, что визит в должном формате состоится позже, уже в 2017 году", — сообщили Sputnik в посольстве.

Комментируя сообщения белорусских СМИ о том, что визит Лукашенко в Ташкент может состояться уже в феврале, в дипмиссии отметили, что пока не имеют подтвержденной информации о дате визита от узбекской стороны.

"Но договоренность такая есть", — констатировали в дипмиссии.

По словам сотрудников посольства, в настоящее время МИД Беларуси и Узбекистана согласовывают не только дату, но и место встречи глав двух государств.

"Не исключено, что президент Узбекистана Мирзиеев приедет в Минск", — заметили в посольстве.