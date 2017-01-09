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Готовится встреча президентов Беларуси и Узбекистана
10.01.2017 13:02 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 янв — Sputnik. Внешнеполитические ведомства Беларуси и Узбекистана работают над организацией встречи президентов двух государств Александра Лукашенко и Шавката Мирзиеева, сообщили Sputnik в посольстве республики в Узбекистане.
Лукашенко посещал Узбекистан с визитом в октябре 2016 года, на пути из Пакистана в Беларусь, чтобы принять участие в церемонии похорон президента Узбекистана Ислама Каримова.
"Планировался официальный визит на высшем уровне в октябре 2016 года. Но в связи со смертью господина Каримова визит состоялся в несколько ином формате. Тогда Лукашенко и исполняющий на то время обязанности президента Узбекистана Мирзиеев договорились, что визит в должном формате состоится позже, уже в 2017 году", — сообщили Sputnik в посольстве.
Комментируя сообщения белорусских СМИ о том, что визит Лукашенко в Ташкент может состояться уже в феврале, в дипмиссии отметили, что пока не имеют подтвержденной информации о дате визита от узбекской стороны.
"Но договоренность такая есть", — констатировали в дипмиссии.
По словам сотрудников посольства, в настоящее время МИД Беларуси и Узбекистана согласовывают не только дату, но и место встречи глав двух государств.
"Не исключено, что президент Узбекистана Мирзиеев приедет в Минск", — заметили в посольстве.
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МИДы двух государств согласовывают время и дату встречи: пока не решено, полетит ли Лукашенко в Узбекистан или Мирзиеев посетит Минск.
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