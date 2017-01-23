Минск, 24 января. Уголовное дело в отношении правозащитника Андрея Бондаренко, отбывающего наказание в могилевской тюрьме № 4, направлено в суд Ленинского района Могилева.



Как сообщает правозащитный сайт spring96.org , дело направлено в суд 18 января могилевской прокуратурой.



11 января Андрею Бондаренко было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 411 УК (злостное неповиновение требованиям администрации исправительного учреждения, исполняющего наказание в виде лишения свободы, совершенное лицом, осужденным за тяжкое или особо тяжкое преступление либо допустившим особо опасный рецидив). Ему грозит новое лишение свободы сроком до двух лет. Всего на Бондаренко во время исполнения наказания наложено более десяти взысканий со стороны администраций исправительных учреждений, где его содержали, что и стало причиной признания его злостным нарушителем режима.

Андрей Бондаренко — создатель и бывший руководитель информационно-просветительского учреждения "Платформа" и культурно-просветительского учреждения "Платформ инновейшн", которые занимались защитой прав осужденных. 12 августа 2014 года суд признал его виновным в хулиганстве и приговорил к четырем годам лишения свободы в колонии усиленного режима. Позднее в связи с амнистией срок был сокращен до трех лет.



22 декабря 2015 года по решению суда Бондаренко перевели из шкловской колонии в тюрьму № 4 Могилева. Срок наказания у него заканчивается 31 марта 2017 года.



С октября 2015 года Бондаренко в тюрьме поставлен на учет как лицо, "склонное к захвату заложников, нападению на администрацию, хулиганским проявлениям". Правозащитник обжаловал это решение в суде, однако 16 января Шкловский районный суд на заседании признал пропущенными сроки такого обжалования .



В связи с возбуждением нового уголовного дела правозащитники и общественные активисты требуют отмены ст. 411 Уголовного кодекса (неповиновение требованиям администрации исправительного учреждения), которая используется властями как средство дополнительного наказания политзаключенных. По их словам, в советское время эта статья использовалась для того, чтобы не выпускать из тюрьмы так называемых криминальных авторитетов, однако сегодня она приобрела политический оттенок.

В случае осуждения Бондаренко по новой уголовной статье белорусские правозащитники готовы признать его политзаключенным.

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Алексей Александров, БелаПАН.