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Алиев назначил свою жену первым вице-президентом

21.02.2017 12:21 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 фев – Sputnik. Азербайджанский президент Ильхам Алиев назначил свою супругу Мехрибан Алиеву на должность первого вице-президента страны, сообщила во вторник президентская пресс-служба.

Алиев назначил свою жену первым вице-президентом
© Sputnik / Виктор Толочко
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В соответствии с конституцией республики, первый вице-президент может исполнять полномочия главы государства, если последний не способен это делать.

"Президент Ильхам Алиев подписал во вторник распоряжение о назначении первым вице-президентом республики первой леди страны Алиеву Мехрибан Ариф гызы", – сообщила пресс-служба.

Мехрибан Алиева была представлена в новой должности на заседании Совета безопасности страны.

 
Теги: Минск
 
 
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Супруга азербайджанского лидера сможет заменить его на первом посту, если Алиев не будет в состоянии исполнять полномочия.

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