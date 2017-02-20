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Алиев назначил свою жену первым вице-президентом
21.02.2017 12:21 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 фев – Sputnik. Азербайджанский президент Ильхам Алиев назначил свою супругу Мехрибан Алиеву на должность первого вице-президента страны, сообщила во вторник президентская пресс-служба.
© Sputnik / Виктор Толочко
В соответствии с конституцией республики, первый вице-президент может исполнять полномочия главы государства, если последний не способен это делать.
"Президент Ильхам Алиев подписал во вторник распоряжение о назначении первым вице-президентом республики первой леди страны Алиеву Мехрибан Ариф гызы", – сообщила пресс-служба.
Мехрибан Алиева была представлена в новой должности на заседании Совета безопасности страны.
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Супруга азербайджанского лидера сможет заменить его на первом посту, если Алиев не будет в состоянии исполнять полномочия.
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