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МИД Украины: в апреле пройдет встреча Лукашенко и Порошенко

30.03.2017 17:59 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 30 мар – Sputnik. Встреча президентов Украины и Беларуси Петра Порошенко и Александра Лукашенко запланирована на апрель текущего года, сообщил МИД Украины в четверг.

МИД Украины: в апреле пройдет встреча Лукашенко и Порошенко
© Sputnik / Виктор Толочко
Лукашенко и Порошенко в телефонном разговоре обсудили Донбасс

Информация о встрече лидеров двух стран была озвучена при вручении первому заместителю министра иностранных дел Беларуси Андрею Евдоченко назначенным в феврале текущего года Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины Игорем Кизимом копий верительных грамот.

"Во время разговора обсуждались вопросы активизации белорусско-украинских контактов на всех уровнях, в частности, акцентировалось внимание на важности подготовки запланированной на апрель встречи президента Украины Петра Порошенко с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко", — говорится в сообщении украинского МИДа.

Там также отмечается, что новый посол обсудил с первым замминистра вопросы углубления двустороннего торгово-экономического сотрудничества и роста торгового оборота между Беларусью и Украиной.

Пока не известно, где — в Киеве или Минске — состоится встреча глав государств.

В последний раз Порошенко и Лукашенко общались 24 марта по телефону: тогда президенты обсудили взаимодействие на международных площадках и проблему мирного урегулирования на юго-востоке Украины.

 
Теги: Минск
 
 
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По информации украинского внешнеполитического ведомства, переговоры на высшем уровне запланированы и уже готовятся.

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