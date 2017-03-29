|
МИД Украины: в апреле пройдет встреча Лукашенко и Порошенко
30.03.2017 17:59 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 мар – Sputnik. Встреча президентов Украины и Беларуси Петра Порошенко и Александра Лукашенко запланирована на апрель текущего года, сообщил МИД Украины в четверг.
© Sputnik / Виктор Толочко
Информация о встрече лидеров двух стран была озвучена при вручении первому заместителю министра иностранных дел Беларуси Андрею Евдоченко назначенным в феврале текущего года Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины Игорем Кизимом копий верительных грамот.
"Во время разговора обсуждались вопросы активизации белорусско-украинских контактов на всех уровнях, в частности, акцентировалось внимание на важности подготовки запланированной на апрель встречи президента Украины Петра Порошенко с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко", — говорится в сообщении украинского МИДа.
Там также отмечается, что новый посол обсудил с первым замминистра вопросы углубления двустороннего торгово-экономического сотрудничества и роста торгового оборота между Беларусью и Украиной.
Пока не известно, где — в Киеве или Минске — состоится встреча глав государств.
В последний раз Порошенко и Лукашенко
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По информации украинского внешнеполитического ведомства, переговоры на высшем уровне запланированы и уже готовятся.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)
Комментарии