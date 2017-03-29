МИНСК, 30 мар – Sputnik. Встреча президентов Украины и Беларуси Петра Порошенко и Александра Лукашенко запланирована на апрель текущего года, сообщил МИД Украины в четверг.



© Sputnik / Виктор Толочко Лукашенко и Порошенко в телефонном разговоре обсудили Донбасс

Информация о встрече лидеров двух стран была озвучена при вручении первому заместителю министра иностранных дел Беларуси Андрею Евдоченко назначенным в феврале текущего года Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины Игорем Кизимом копий верительных грамот.

"Во время разговора обсуждались вопросы активизации белорусско-украинских контактов на всех уровнях, в частности, акцентировалось внимание на важности подготовки запланированной на апрель встречи президента Украины Петра Порошенко с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко", — говорится в сообщении украинского МИДа.

Там также отмечается, что новый посол обсудил с первым замминистра вопросы углубления двустороннего торгово-экономического сотрудничества и роста торгового оборота между Беларусью и Украиной.

Пока не известно, где — в Киеве или Минске — состоится встреча глав государств.

В последний раз Порошенко и Лукашенко общались 24 марта по телефону : тогда президенты обсудили взаимодействие на международных площадках и проблему мирного урегулирования на юго-востоке Украины.