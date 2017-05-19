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Время голосования на выборах президента Ирана продлили в третий раз

19.05.2017 22:48 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 19 мая — Sputnik. Министерство внутренних дел Ирана в третий раз отложило время закрытия избирательных участков в ходе президентских выборов — теперь на один час.

Ранее МВД уже продлевало время голосования сначала на два часа, затем еще на два, отмечая то, что явка избирателей рекордно высока.

Время голосования на выборах президента Ирана продлили в третий раз
© REUTERS TIMA AGENCY
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Избирательные участки открылись в Иране утром — в стране выбирают президента, также проходят допвыборы в парламенты и местные советы. Всего правом голоса обладают около 56 миллионов иранцев. В Иране и за его пределами работают почти 63 тысячи участков.

Избирательные участки также были открыты и в Минске — в здании диппредставительства Ирана и в Медуниверситете. На этих двух участках, по словам Чрезвычайного и Полномочного Посла Исламской Республики Мостафы Овейси, также наблюдалась высокая явка.

Кандидатов в президенты Ирана четверо: действующий президент Хасан Роухани, аятолла Ибрахим Раиси, бывший вице-президент Мостафа Хашеми-Таба, а также кандидат от консерваторов Мостафа Ага-Мирсалим. В случае если ни один из них не наберет в первом туре более 50% голосов, спустя неделю состоится второй тур, в котором за президентский пост сразятся два кандидата, получивших наибольшее количество голосов.

 
Теги: Минск
 
 
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На избирательных участках наблюдается рекордно высокая явка – одновременно с президентом иранцы выбирают парламентариев и городские советы.

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