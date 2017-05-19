Время голосования на выборах президента Ирана продлили в третий раз

МИНСК, 19 мая — Sputnik. Министерство внутренних дел Ирана в третий раз отложило время закрытия избирательных участков в ходе президентских выборов — теперь на один час.

Ранее МВД уже продлевало время голосования сначала на два часа, затем еще на два, отмечая то, что явка избирателей рекордно высока.



© REUTERS TIMA AGENCY Выборы в Иране: каким будет расклад новых сил

Избирательные участки открылись в Иране утром — в стране выбирают президента, также проходят допвыборы в парламенты и местные советы. Всего правом голоса обладают около 56 миллионов иранцев. В Иране и за его пределами работают почти 63 тысячи участков.

Избирательные участки также были открыты и в Минске — в здании диппредставительства Ирана и в Медуниверситете. На этих двух участках, по словам Чрезвычайного и Полномочного Посла Исламской Республики Мостафы Овейси, также наблюдалась высокая явка .

Кандидатов в президенты Ирана четверо: действующий президент Хасан Роухани, аятолла Ибрахим Раиси, бывший вице-президент Мостафа Хашеми-Таба, а также кандидат от консерваторов Мостафа Ага-Мирсалим. В случае если ни один из них не наберет в первом туре более 50% голосов, спустя неделю состоится второй тур, в котором за президентский пост сразятся два кандидата, получивших наибольшее количество голосов.