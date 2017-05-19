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Время голосования на выборах президента Ирана продлили в третий раз
19.05.2017 22:48 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 мая — Sputnik. Министерство внутренних дел Ирана в третий раз отложило время закрытия избирательных участков в ходе президентских выборов — теперь на один час.
Ранее МВД уже продлевало время голосования сначала на два часа, затем еще на два, отмечая то, что явка избирателей рекордно высока.
© REUTERS TIMA AGENCY
Избирательные участки открылись в Иране утром — в стране выбирают президента, также проходят допвыборы в парламенты и местные советы. Всего правом голоса обладают около 56 миллионов иранцев. В Иране и за его пределами работают почти 63 тысячи участков.
Избирательные участки
Кандидатов в президенты Ирана четверо: действующий президент Хасан Роухани, аятолла Ибрахим Раиси, бывший вице-президент Мостафа Хашеми-Таба, а также кандидат от консерваторов Мостафа Ага-Мирсалим. В случае если ни один из них не наберет в первом туре более 50% голосов, спустя неделю состоится второй тур, в котором за президентский пост сразятся два кандидата, получивших наибольшее количество голосов.
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На избирательных участках наблюдается рекордно высокая явка – одновременно с президентом иранцы выбирают парламентариев и городские советы.
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