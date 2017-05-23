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Беларусь в ООН призвала к скоординированным действиям для усиления мер по борьбе с отмыванием денег

24.05.2017 12:48 — Новости Политики | БелТА  
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24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке заместитель министра иностранных дел Беларуси Валентин Рыбаков принял участие в тематическом мероприятии, посвященном финансированию Целей устойчивого развития и сотрудничеству в области налогов. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

С учетом результатов третьей международной конференции по финансированию развития, состоявшейся в июле 2015 года в Аддис-Абебе (Эфиопия), Валентин Рыбаков подчеркнул важность мобилизации внутренних ресурсов для достижения устойчивого развития и укрепления в первую очередь налоговой системы как одного из важных способов мобилизации ресурсов для инвестиций в развитие. Белорусский дипломат отметил, что в сегодняшнем мире трансграничных торговых, инвестиционных и финансовых операций меры внутренней политики сами по себе способны оказать лишь ограниченное влияние, и призвал к скоординированным действиям стран для укрепления налогового потенциала, усиления мер по борьбе с отмыванием денег и организации взаимной правовой помощи.

Валентин Рыбаков подчеркнул важность этих вопросов для стран со средним уровнем дохода и необходимость учета потребностей таких стран при международном сотрудничестве.

Мероприятие было организовано Постоянным представительством Панамы при ООН совместно с Организацией экономического сотрудничества и развития в связи с проведением второго форума Экономического и Социального Совета ООН по последующей деятельности в области финансирования развития.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Валентин Рыбаков подчеркнул важность этих вопросов для стран со средним уровнем дохода и необходимость учета потребностей таких стран при международном...

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