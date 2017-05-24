Белавиа: мы не готовы увеличить авиатранзит из РФ в Украину

МИНСК, 25 мая — Sputnik. Национальная авиакомпания " Белавиа " не готова увеличить количество рейсов в направлении Украины в случае, если эта страна прекратит железнодорожное сообщение с Россией, заявил в интервью Sputnik генеральный директор авиакомпании Анатолий Гусаров.



© Sputnik Игорь Зарембо СМИ: Украина остановит ЖД-сообщение с Россией

Как сообщили в четверг российские СМИ, с 1 июля 2017 года Украина планирует прервать железнодорожное сообщение с РФ, поскольку Российские железные дороги продолжают осуществлять пассажирские перевозки в РФ из зоны АТО в Донбассе. Пока такое решение Киевом еще не принято, РЖД не получала от Украины каких-либо официальных сообщений. Между тем, в четверг ряд белорусских СМИ сообщил о том, что "Белавиа" якобы ведет переговоры об увеличении рейсов в украинском направлении.

"Не знаю, откуда это взялось, мы об этом впервые слышим. Мы не готовились и не готовимся к расширению полетов в Украину, не ведем и не планируем вести какие-либо переговоры об этом", — заявил Гусаров в беседе со Sputnik.

Он пояснил, что летнее расписание авиакомпании уже полностью сформировано, при этом открыт ряд новых направлений.

"У нас просто нет технических возможностей, нет самолетов, чтобы увеличить число рейсов", — подчеркнул руководитель "Белавиа".

В то же время Гусаров отметил, что позднее, если появится такая необходимость, "Белавиа" может каким-либо образом скорректировать расписание полетов, чтобы увеличить украинский транзит. Однако, в любом случае, это произойдет не с 1 июля, а гораздо позднее, и только при условии коммерческой целесообразности и наличии технических возможностей.

Гусаров также обратил внимание, что белорусские СМИ написали о якобы ведущихся переговорах с украинскими авиавластями со ссылкой на некий источник в авиакомпании.

"Мы провели внутреннюю проверку, проверили все так называемые источники, которые теоретически могли бы об этом сообщить. Таких источников мы не нашли. Очевидно, это такой "журналистский прием", — сказал собеседник Sputnik.

Со своей стороны в руководстве Белорусской железной дороги оказались пока не готовы сообщить, планирует ли БЖД как-либо увеличить количество поездов в украинском направлении, с учетом ожидаемых действий Киева в отношении сообщения с Россией.