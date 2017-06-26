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Лукашенко проведет переговоры с президентом Вьетнама

27.06.2017 09:40 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 июн — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник проведет переговоры с президентом Вьетнама Чан Дай Куангом, который посещает с официальным визитом Беларусь, сообщили Sputnik в пресс-службе главы белорусского государства.

Лукашенко проведет переговоры с президентом Вьетнама
© AFP/ LUKA GONZALES
Президент Вьетнама прибыл с официальным визитом в Беларусь

Президент Вьетнама прибыл в Минск 26 июня и после прилета встретится с представителями общества дружбы "Беларусь — Вьетнам", вьетнамской диаспоры и студентами.

"Главы государств проведут сегодня встречу во Дворце Независимости в формате "один на один", а также в расширенном составе с участием членов делегаций. Стороны обсудят весь комплекс вопросов двустороннего сотрудничества, а главной темой переговоров станет развитие торгово-экономического взаимодействия", — проинформировали в пресс-службе.

Как ожидается, по итогам встречи двух лидеров будет подписан пакет документов о расширении сотрудничества в различных сферах. 

После завершения переговоров и подписания пакета документов лидеры Беларуси и Вьетнама примут участие в открытии Белорусско-вьетнамского бизнес-форума.

Программа официального визита президента Вьетнама также предусматривает переговоры с руководством правительства Беларуси и Национального собрания.

Примечательно, что в таком же формате проходил и недавний визит в Беларусь президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. После переговоров в формате "один на один" и затем в расширенном составе президенты Беларуси и Турции совместно открыли белорусско-турецкий бизнес-форум. По итогам визита Эрдогана в Минск и бизнес-форума был подписан ряд официальных документов, соглашений и деловых контрактов.

 
Теги: Минск
 
 
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Главы двух государств встретятся в формате "один на один" и в расширенном составе, главной темой беседы станет торгово-экономическое сотрудничество.

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