Лукашенко рассчитывает на активную поддержку ЕБРР малого и среднего бизнеса в Беларуси

14 сентября, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко рассчитывает на активную поддержку Европейским банком реконструкции и развития малого и среднего бизнеса в стране. Об этом глава государства заявил сегодня на встрече с президентом ЕБРР Сумой Чакрабарти, передает корреспондент БЕЛТА.

"Одна из просьб, которую я хочу адресовать вам, как раз в тренде Европейского банка реконструкции и развития - это поддержка малого и среднего бизнеса. Мы сейчас исключительное внимание решили уделить этому направлению развития экономики нашей страны. Предстоящая пятилетка будет направлена именно на то, чтобы раскрепостить инициативу конкретных людей, небольших коллективов, придать большую динамику способностям человека, - сказал Александр Лукашенко. - Имея в стране стабильность, безопасность и управляемость, мы бы хотели предоставить инициативным людям больше свободы в самореализации, прежде всего в производственной сфере, в сфере услуг. Мы очень рассчитываем на вашу поддержку".

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