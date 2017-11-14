Дан фальстарт выборов в местные Советы: указа пока никто не видел

Лукашенко требует экономии на кампании, Ермошина предсказывает стерильность предвыборной агитации.

Дату «очень дешевых выборов» согласовал 14 ноября президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с главой Центризбиркома Лидией Ермошиной. Однако указа о назначении выборов в местные Советы пока нет.

Президент Беларуси согласовал проведение выборов в местные Советы 18 февраля 2018 года, но пока не подписывал указ о их назначении, чтобы «не будить спящих» лидеров политических партий.

Глава государства неожиданно подошел к вопросу выборов с точки зрения подчеркнутой бережливости.

Поручено экономить

«Мы постараемся провести очень дешевые выборы в финансовом отношении», – заявил 14 ноября Лукашенко. Он пояснил, что экономить нужно на расходах по организации участков для голосования и Центризбиркому тут будет в помощь Администрация президента. Глава государства об этом прямо сказал, почему-то никак не помянув правительство. То есть именно сотрудники Администрации президента будут убеждать школы и клубы оформлять избирательные участки дешево. В феврале 2018 года узнаем, чем дешевое оформление участков отличается от «по богатому».

Президент попытался объяснить свой порыв к бережливости: «То есть я вам откровенно говорю, что надо минимизировать – хотя деньги есть, это не проблема, они в проекте бюджета заложены, но лучше сэкономить, может на месте что-то сделать. Но не за счет тех людей, которые будут работать. Зарплата людей, связанных с выборами – это святое».

Между тем основные расходы на выборы как раз не на создание избирательных участков в бесплатно предоставляемых помещениях общественных зданий, а на зарплаты членов избирательных комиссий, которые как раз «святое», что президент приказал не трогать.

Между тем, как по словам главы Центризбиркома Лидии Ермошиной, на местные выборы 2018 года в бюджете будут заложены такие же суммы в долларовом эквиваленте, что на и предыдущие местные выборы 2014 года – 10,5 млн долларов. Что касается расходов на создание избирательных участков, то в интервью БЕЛТА глава Центризбиркома сказала: «Это все должно осуществляться за счет средств тех организаций, которые располагают у себя участковые комиссии. Это наша обычная практика. Так и будет».

В итоге не понятно на чем собственно власти намерены экономить, если зарплаты организаторов выборов останутся без изменений, а создание участков и так происходит за счет владельца помещения. Или речь идет о том, чтобы школы и клубы были бережливее?

Дата согласована, работайте пока без указа

Не менее туманная ситуация с указом о назначении выборов. Избирательная кампания официально стартует с момента официальной публикации указа о назначении выборов. Избирательный кодекс предусматривает некоторые процедуры уже с этого момента, при чем речь идет о процедурах по формировании избирательных комиссий, в которых заинтересованы принять участие представители оппозиции.

И вот глава государства говорит Лидии Ермошиной: «Что касается проекта указа, я думаю, что для вас это вопрос технический. Да и для меня тоже. Я просто вас прошу, чтобы вы людям разъяснили особенно сегодня, потому что у нас проснутся все политические силы как только услышат слово выборы – все, им кушать не давай, но поговорить на эту тему важно».

То есть, на 15 ноября назначено заседание Центризбиркома, в повестке дня которого принятие календарного плана избирательной кампании, но указа о назначении выборов еще нет и соответственно кампания еще официально не стартовала. Впрочем, указ может появиться в 0:01 15 ноября в разделе официального опубликования нормативных актов на сайте pravo.by и тогда никакой интриги с неразбуженными спящими партиями не будет.

По словам Ермошиной, в газете «Советская Белоруссия» «держат для нас площади на 16-е ноября. Будет целая подборка всех материалов, которые касаются выдвижения в составы избирательных комиссий и выдвижения кандидатов в депутаты, сбора подписей». Из этого следует, что до 16 ноября указ о назначении выборов все-таки появится? Технически откладывать этот вопрос можно лишь до пятницы, 17 ноября, иначе дальше поплывет согласованная дата выборов.

Денег нет, вот и грязи на выборах не будет

Единственное, что было сказано однозначно на встрече президента с главой Центризбиркома, так это общая установка на приличие. «Вот выборы, вот принципы, скрывать ничего не будем, кто готов на выборы идти – пусть идет по закону. Власть создаст все условия для того, чтобы выборы были достойными», – пообещал Лукашенко.

Если президент при планировании избирательной кампании упор на бережливость, при чем экономить будут какие-то копейки в бюджетах школ и клубов, то глава Центризбиркома в интервью БЕЛТА предсказала «стерильность» кампании: «Не думаю, что кандидаты в депутаты на выборы в местные Советы будут вкладывать либо получать достаточно большие средства на ведение предвыборной агитации. Поэтому я думаю, что у нас избирательная кампания будет в этом плане достаточно стерильной».

Интересно, что предсказанная «стерильность» напрямую связана с предполагаемой бережливостью кандидатов, которые пожалеют или не смогут найти больших средств на проведение предвыборной агитации. В общем кампания, как следует из слов Ермошиной, должна пройти без особого ажиотажа, но при этом явка на выборы будет такой же, как в 2014 году – тогда в отчете Центризбиркома значились 77,4% явки по стране, в то время как минчане обсуждали пустующие избирательные участки.

Оппозиционная арифметика

Политолог Юрий Чаусов в интервью БДГ высказал предположение, что особых отличий предстоящие выборы в местные Советы от предыдущих электоральных кампаний иметь не будут. Рекомендации БДИПЧ ОБСЕ не были имплимитированы в белорусское избирательное законодательство «и соответственно условия избирательного процесса в целом останутся те же самые на правовом и на политическом уровне».

Также политолог считает, что конкурс на место депутата сохранится на уровне «немногим более 1 кандидата», причем «вот это «немногим более 1» – это, в первую очередь, за счет участия оппозиции».

Юрий Чаусов ожидает, что демократические силы выдвинут примерно столько же кандидатов, как они это делали на прежних выборах 2014 года.

Координатор кампании наблюдения за выборами «Право выбора» Алесь Силков 13 сентября заявил: «Мы выбрали 100 сильных кандидатов, которые начинают локальные информационные кампании с целью решения местных проблем, накопившихся из-за пассивности нынешних депутатов местных советов».

На парламентских выборах 2016 года в ней участвовали Партия БНФ, оргкомитет по созданию партии «Белорусская христианская демократия», Белорусская социал-демократическая партия (Грамада), движение «За Свободу», Объединенная гражданская партия, Белорусская партия «Зеленые», оргкомитет по созданию Партии свободы и прогресса, профсоюз радиоэлектронной промышленности (РЭП). Пока не все субъекты этой коалиции заявили о своих конкретных планах на эти выборы.

14 ноября председатель движения «За свободу» Юрий Губаревич заявил на пресс-конференции, что его организация планирует выдвинуть 27 кандидатов в депутаты, из которых 18 «Право выбора» считает особенно перспективными и будет поддерживать коалиционным активным наблюдением.

Поскольку движение «За свободу» не является политической партией, то не обладает правом на выдвижение кандидатов в депутаты – им придется собирать подписи за свое выдвижение. После проверки подписей часть претендентов избирательные комиссии могут отсеять со ссылкой на фальсификацию подписей. Это традиционная проблема, с которой сталкиваются представители оппозиции. Поэтому пока трудно сказать сколько кандидатов движения «За свободу» будет зарегистрировано.

В Правоцентристской коалиции (Объединенная гражданская партия, движение «За свободу» и оргкомитет по созданию партии «Белорусская христианская демократия») традиционно говорят о едином списке кандидатов в депутаты – чтобы не создавать партнерам конкуренции в избирательных округах. Как объяснил Юрий Губаревич, еще одна цель единого списка – распространение общего послания избирателям.

Другие оппозиционные организации пойдут отдельными колоннами или как-то неформально согласуют свои списки. На сойме 11 ноября зампредседателя Партии БНФ Алексей Янукевич сообщил , что партия будет выдвигать порядка 40 кандидатов в депутаты. Они также скорее всего будут собирать подписи, но на регистрацию пойдут как выдвиженцы от партии – в этом случае меньше проблем с регистрацией.

Ранее заместитель председателя Белорусской партии левых «Справедливый мир» Валерий Ухналев сообщил в интервью БелаПАН , что партия выдвинет «120 кандидатов – это больше, чем на предыдущих местных выборах».

24 октября «Говори правду» заявила о старте кампании по выборам в местные Советы и намерении сформировать единый список из более чем ста кандидатов. Либерально-демократическая партия 19 сентября заявила о старте своей кампании по выборам депутатов местных Советов. По словам зампредседателя ЛДП Олега Гайдукевича, партия выдвинет «в два раза больше кандидатов, чем на выборах 2014 года», сделав основной акцент на столицу и областные Советы. Для справки: на прежних местных выборах в избирательных бюллетенях были 124 членов ЛДП.

В целом же на минувших местных выборах в 2014 году от всех партии – и лояльные, и оппозиционные – баллотировались 814 кандидатов, 675 – были зарегистрированы.

Эксперт: кампания пройдет как обычно

Сейчас многие лидеры политических партий прогнозируют получение нескольких десятков мандатов депутатов местных Советов представителями оппозиции – ведь пустили же в Палату представителей двух непроваластных депутатов. А вот политолог Юрий Чаусов с такой трактовкой не согласен: «Белорусская избирательная система заточена таким образом, что вот этот пропуск в этот конкретный местный Совет – это головная боль для местной исполнительной вертикали».

«Будут пропущены какие-то депутаты в малозначимые Советы, которых можно будет представить: «вот это депутаты от оппозиции», а в остальном политическое руководство страны будет объяснять таким образом: «вот смотрите, вся оппозиция вместе выдвинула дай бог пару сотен кандидатов, ну вот они 2-3-4 и провели в местные Советы. Выдвинули бы больше, был бы процент больше», – убежден Юрий Чаусов.