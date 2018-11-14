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Беларусь отмечает важную роль Египта в урегулировании ситуации в регионе
15.11.2018 10:49 — Новости Политики | БелТА
15 ноября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь отмечает важную роль Египта в урегулировании ситуации в регионе. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече с председателем Палаты представителей Египта Али Абдель Аль Сайедом, который во главе египетской делегации посещает Беларусь, передает корреспондент БЕЛТА.
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15 ноября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь отмечает важную роль Египта в урегулировании ситуации в регионе. Об этом заявил Президент Беларуси Александр...
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