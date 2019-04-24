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Bloomberg: Россия может поглотить Беларусь к 2024 году
25.04.2019 09:03 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Издание Bloomberg накануне опубликовало материал, в котором предостерегает белорусские власти. По мнению аналитиков, Владимир Путин, чтобы остаться у власти, будет готов присоединить Беларусь к РФ и возгласить союзное государство.
Со ссылкой на свои анонимные источники, издание пишет о намерении Путина возглавить союзное государство Беларуси и РФ, чтобы остаться у власти после 2024 года и обойти, таким образом, конституционный запрет на будущее президентство.
Кроме того, Россия давит на белорусских союзников, требуя усилить интеграцию в обмен на продолжение субсидирования экономики. По словам источников
По словам Дмитрия Крука, аналитика из минского аналитического центра BEROC, у России есть возможность нанести Беларуси экономический удар. Напомним, что наша страна сильно зависит от российской нефти и газа, и последнее ухудшение отношений произошло из-за введения Россией налогового маневра.
Отметим, что на сегодня отношения Беларуси и России нельзя назвать спокойными. Лукашенко 11 апреля
В этот же день пресс-секретать Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия не вводит никакие санкции в отношении белорусских предприятий. Российская сторона с пониманием относится к «эмоциональным репликам», учитывая близкие и дружественные двусторонние отношения между странами. В то же время в России
Накануне стало известно, что до конца 2019 года белорусские власти
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Издание Bloomberg накануне опубликовало материал, в котором предостерегает белорусские власти. По мнению аналитиков, Владимир Путин, чтобы остаться у власти, будет...
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