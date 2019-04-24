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Bloomberg: Россия может поглотить Беларусь к 2024 году

25.04.2019 09:03 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Издание Bloomberg накануне опубликовало материал, в котором предостерегает белорусские власти. По мнению аналитиков, Владимир Путин, чтобы остаться у власти, будет готов присоединить Беларусь к РФ и возгласить союзное государство.

Со ссылкой на свои анонимные источники, издание пишет о намерении Путина возглавить союзное государство Беларуси и РФ, чтобы остаться у власти после 2024 года и обойти, таким образом, конституционный запрет на будущее президентство.

Кроме того, Россия давит на белорусских союзников, требуя усилить интеграцию в обмен на продолжение субсидирования экономики. По словам источников Bloomberg, в Беларуси давлением обеспокоены, так как расценивают такое поведение, как прелюдию к будущему поглощению. Сам Путин неоднократно давал понять, что менять Конституцию РФ ради будущего президентства не станет, однако, по мнению аналитиков Bloomberg, кремлевские чиновники готовят разные сценарии будущего удержания политического контроля Путиным. Поглощение Беларуси и президентство в союзном государстве - один из таких.

По словам Дмитрия Крука, аналитика из минского аналитического центра BEROC, у России есть возможность нанести Беларуси экономический удар. Напомним, что наша страна сильно зависит от российской  нефти и газа, и последнее ухудшение отношений произошло из-за введения Россией налогового маневра.

Отметим, что на сегодня отношения Беларуси и России нельзя назвать спокойными. Лукашенко 11 апреля выразил возмущение ситуацией с ограничением и запретами поставок белорусских продуктов в Россию, назвав их санкциями, и добавил, что нефтепроводы при необходимости нужно закрывать на ремонт несмотря на то, что по ним проходит транзит российской нефти.

В этот же день пресс-секретать Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия не вводит никакие санкции в отношении белорусских предприятий. Российская сторона с пониманием относится к «эмоциональным репликам», учитывая близкие и дружественные двусторонние отношения между странами. В то же время в России считают, что белорусский участок нефтепровода «Дружба» не требует остановки для выполнения ремонтных работ, однако всегда готовы помочь.

Накануне стало известно, что до конца 2019 года белорусские власти рассчитывают начать импорт нефти, альтернативной российской.

 

 
 
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Издание Bloomberg накануне опубликовало материал, в котором предостерегает белорусские власти. По мнению аналитиков, Владимир Путин, чтобы остаться у власти, будет...
 
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