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Лукашенко и Путин проведут двусторонние переговоры
18.07.2019 11:31 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин принимают участие в пленарном заседании VI Форума регионов в Санкт-Петербурге.
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Форум посвящен развитию межрегиональных связей и формированию единого пространства народов Беларуси и России.
Предполагается, что президенты проведут двусторонние переговоры. 18 июля в Санкт-Петербурге пройдет основной рабочий день, планируется подписание новых соглашений и итоговой резолюции.
Накануне в городе на Неве прошли переговоры глав регионов и руководителей верхних палат парламентов двух стран. Также делегации участвовали в различных сессиях. Одна была посвящена стратегическому развитию Союзного государства.
Напомним, Александр Лукашенко находится в России с рабочим визитом, а 17 июля он с Владимиром Путиным и младшим сыном Николаем побывал в Валаамском монастыре. В Валааме высокие гости побывали в Спасо-Преображенском Валаамском ставропигиальном мужском монастыре, где прошла служба. Затем посетили Смоленский скит Валаамского монастыря, где побывали в церкви Смоленской иконы Божией Матери, а затем отправились на остров Светлый, где расположена Владимирская церковь и сам Свято-Владимирский скит.
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Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин принимают участие в пленарном заседании VI Форума регионов в Санкт-Петербурге.
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