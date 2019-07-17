ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко и Путин проведут двусторонние переговоры

18.07.2019 11:31 — Новости Политики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин принимают участие в пленарном заседании VI Форума регионов в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщает ОНТ 18 июля.

Форум посвящен развитию межрегиональных связей и формированию единого пространства народов Беларуси и России.

Предполагается, что президенты проведут двусторонние переговоры. 18 июля в Санкт-Петербурге пройдет основной рабочий день, планируется подписание новых соглашений и итоговой резолюции.

Накануне в городе на Неве прошли переговоры глав регионов и руководителей верхних палат парламентов двух стран. Также делегации участвовали в различных сессиях. Одна была посвящена стратегическому развитию Союзного государства.

Напомним, Александр Лукашенко находится в России с рабочим визитом, а 17 июля он с Владимиром Путиным и младшим сыном Николаем побывал в Валаамском монастыре. В Валааме высокие гости побывали в Спасо-Преображенском Валаамском ставропигиальном мужском монастыре, где прошла служба. Затем посетили Смоленский скит Валаамского монастыря, где побывали в церкви Смоленской иконы Божией Матери, а затем отправились на остров Светлый, где расположена Владимирская церковь и сам Свято-Владимирский скит.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин принимают участие в пленарном заседании VI Форума регионов в Санкт-Петербурге.
 
Новости дня
Новости политики
 
Генсек ООН высоко оценивает усилия Беларуси по укреплению безопасности в мире и регионе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика