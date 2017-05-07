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Пасхальный бал православной молодежи "Бисер времени" пройдет в Гомеле 14 мая

08.05.2017 16:27 — Новости регионов | БелТА  
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8 мая, Гомель /Валерий Сидорчик - БЕЛТА/. Пасхальный бал православной молодежи "Бисер времени" пройдет в Гомеле в городском центре культуры 14 мая, сообщила в беседе с корреспондентом БЕЛТА член оргкомитета по проведению мероприятия Анна Громыко.Стать участникам бала могут все желающие, независимо от уровня танцевальной подготовки. По словам собеседницы, традиция его проведения в рамках программы, посвященной празднованию Воскресения Христова, существует в Гомеле уже несколько лет. "Радует тот факт, что если на первый танцевальный вечер собралось чуть более 100 человек, то сейчас количество участников и гостей будет втрое больше. Фактически это уже максимум, который способно вместить фойе городского центра культуры", - сказала она.Одним из пожеланий организаторов является форма одежды - она должна быть аккуратной и элегантной. При этом приветствуются исторические наряды. Программа бала включает два танцевальных отделения: вальсы, старинные контрдансы, народные танцы, прозвучат и некоторые современные танцевальные мелодии. "Т.к. исполнение танцев XIX века все же требует соответствующей подготовки, мы примерно за 2 месяца до даты проведения бала открываем специальную школу, где можно бесплатно получить уроки правильного исполнения танцевальных па мазурок, кадрилей, полонезов и т.д.", - отметила Анна Громыко.Цель данного мероприятия: дать молодежи возможность встретить близких по духу людей, подружиться и укрепиться в вере. Процесс подготовки к балу, а также праздничная атмосфера, которая царит на нем, помогают приобщиться к этикету, искусству общения, деликатным и красивым отношениям.Участниками танцевального празднества будут жители многих регионов, а также Брянской области России. В числе гостей - священнослужители гомельских приходов, представители журнала "Сретение".-0-
 
Теги: Гомель
 
 
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Стать участникам бала могут все желающие, независимо от уровня танцевальной подготовки. По словам собеседницы, традиция его проведения в рамках программы,...

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