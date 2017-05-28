Новополоцк отметит День города 6-11 июня

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29 мая, Витебск /Екатерина Князева - БЕЛТА/. Праздничные мероприятия, приуроченные к Дню города Новополоцка, пройдут с 6 по 11 июня, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Новополоцком горисполкоме.

"Событий будет много, в организации мы старались предложить жителям и гостям как можно более свободный формат. Например, отказались от традиционной торжественной концертной программы. Вместо нее 10 июня на площади Строителей для всех желающих бесплатно будет организован танцевальный вечер под выступления артистов белорусской эстрады. Аналогично накануне пригласим на эту же площадку молодежь города, прежде всего выпускников, на большую дискотеку - своеобразный единый выпускной", - отметил заместитель начальника отдела по идеологической работе, культуре и по делам молодежи горисполкома Владимир Беляев.

Еще одним подарком городу станет проведение в дни празднований сразу двух крупных спортивных событий: ставшего уже традиционным Международного турнира по воднолыжному спорту памяти Н.Генова (причем это уже второй раз, когда состязания пройдут не в бассейне, а на открытой воде - на озере Люхово) и открытого республиканского турнира по тяжелой атлетике памяти С. Лагуна, на который, ожидается, приедут даже несколько олимпийских чемпионов.

Конечно, будут и традиционные мероприятия, такие как митинг у историко-мемориального комплекса "Первая палатка", праздничное шествие, работа ярмарки "Город мастеров" по бульвару Л. Новожилова и ул. Кирова, где состоится открытый городской конкурс на лучшее оформление площадки мастера. Городской сквер украсит своеобразный вернисаж от преподавателей и учащихся детских школ искусств Новополоцка, некоторые из них будут даже проводить мастер-классы по изобразительному искусству. Но основными тремя площадками в эти дни станут площадь Строителей, парк культуры и отдыха и "Детский городок" в сквере возле детской школы искусств №1.

В частности, в городском парке все дни будут работать аттракционы, батуты, игровые площадки, праздничная торговля, площадка средневековой культуры. А 8 июня здесь состоится необычный фестиваль-конкурс флешмобов "В ритме города". Кроме того, 7 июня в парке будет организован большой праздник книги и чтения от централизованной библиотечной системы Новополоцка. "Наши библиотеки начали активно использовать интерактив, чтобы привлекать больше людей в читательские залы - и это работает. Весь июнь, в том числе в дни города будет организовано много разных интерактивных выставок, квестов, творческих мастерских, литературных флешмобов и прочего", - добавил Владимир Беляев.-0-