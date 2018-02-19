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ФОТОФАКТ: Зеленый снег "выпал" в Минске

20.02.2018 12:33 — Новости регионов | БелТА  
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20 февраля утром в Минске кто-то по пути на работу, а кто-то просто выглянув в окно, увидел необычную картину - снег зеленого цвета. Возле студенческой деревни на проспекте Дзержинского, у корпуса БГЭУ на Ванеева, возле БГУИРа на улице Бровки в феврале зазеленела земля, позеленели и снеговики, с которыми охотно фотографируются все желающие.

Как выяснилось, снег раскрасил один из операторов мобильной сети в рамках своей рекламной кампании.

Фото Егора Павлющика

 
Теги: Минск
 
 
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20 февраля утром в Минске кто-то по пути на работу, а кто-то просто выглянув в окно, увидел необычную картину - снег зеленого цвета. Возле студенческой деревни на...

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