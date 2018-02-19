20 февраля утром в Минске кто-то по пути на работу, а кто-то просто выглянув в окно, увидел необычную картину - снег зеленого цвета. Возле студенческой деревни на проспекте Дзержинского, у корпуса БГЭУ на Ванеева, возле БГУИРа на улице Бровки в феврале зазеленела земля, позеленели и снеговики, с которыми охотно фотографируются все желающие.

Как выяснилось, снег раскрасил один из операторов мобильной сети в рамках своей рекламной кампании.

Фото Егора Павлющика