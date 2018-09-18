Дубровенский детский сад №2 открылся после ремонта





Условия, создаваемые для детей, должны быть максимально комфортными. Это — политика государства и задача №1, которую ставит перед собой руководство Дубровенского райисполкома. Та работа, которая была начата в рамках областных «Дажынак» в 2017 году, не останавливается.













Завершился ремонт детского сада №2. Буквально на днях здесь обновилась кровля. Два здания, где на сегодняшний день размещается 10 групп, претерпели косметический ремонт. Частично установлены окна ПВХ, модернизированы помещения групп.













Самые кардинальные изменения коснулись пищеблока. Здесь, помимо капитального ремонта помещений, заменили все устаревшее оборудование. Пароконвекционные печи, компактное тепловое оборудование, современные машины для обработки сырья, посудомоечное и другое оборудование — все это теперь доступно поварам дошкольного учреждения для обеспечения детей качественным питанием.

На этом работы не заканчиваются, планируется дальнейшая замена окон, продолжится благоустройство.

Всего на объекте ДУО «Ясли — сад №2 г.Дубровно» будет освоено порядка 2 млрд. рублей.

Ольга ЛЕБЕДЕВА.