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Дубровенский детский сад №2 открылся после ремонта

19.09.2018 — Новости регионов | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Дубровенский детский сад №2 открылся после ремонта

Условия, создаваемые для детей, должны быть максимально комфортными. Это — политика государства и задача №1, которую ставит перед собой руководство Дубровенского райисполкома. Та работа, которая была начата в рамках областных «Дажынак» в 2017 году, не останавливается.


Дубровенский детский сад №2 открылся после ремонта


Дубровенский детский сад №2 открылся после ремонта

Завершился ремонт детского сада №2. Буквально на днях здесь обновилась кровля. Два здания, где на сегодняшний день размещается 10 групп, претерпели косметический ремонт. Частично установлены окна ПВХ, модернизированы помещения групп.


Дубровенский детский сад №2 открылся после ремонта


Дубровенский детский сад №2 открылся после ремонта

Самые кардинальные изменения коснулись пищеблока. Здесь, помимо капитального ремонта помещений, заменили все устаревшее оборудование. Пароконвекционные печи, компактное тепловое оборудование, современные машины для обработки сырья, посудомоечное и другое оборудование — все это теперь доступно поварам дошкольного учреждения для обеспечения детей качественным питанием.
На этом работы не заканчиваются, планируется дальнейшая замена окон, продолжится благоустройство.
Всего на объекте ДУО «Ясли — сад №2 г.Дубровно» будет освоено порядка 2 млрд. рублей.
Ольга ЛЕБЕДЕВА.

 
 
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Условия, создаваемые для детей, должны быть максимально комфортными. Это — политика государства и задача №1, которую ставит перед собой руководство
 
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