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ФОТОРЕПОРТАЖ: Экофест "Яблочный Спас в Полоцке - 2019"

19.08.2019 16:46 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

ФОТОРЕПОРТАЖ: Экофест "Яблочный Спас в Полоцке - 2019"

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. 19 августа возле Свято-Покровской церкви проходит экофест "Яблочный Спас в Полоцке - 2019". Был проведен молебен с чином освящения плодов нового урожая. Здесь же предприятия, организации и учреждения различных сфер деятельности приняли участие в создании фруктовых композиций. Организатором мероприятия является Полоцкий райисполком.-0-

Фото Александра Хитрова

 
Теги: Минск
 
 
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19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. 19 августа возле Свято-Покровской церкви проходит экофест "Яблочный Спас в Полоцке - 2019". Был проведен молебен с чином освящения плодов...
 
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