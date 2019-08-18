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ФОТОРЕПОРТАЖ: Экофест "Яблочный Спас в Полоцке - 2019"
19.08.2019 16:46 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. 19 августа возле Свято-Покровской церкви проходит экофест "Яблочный Спас в Полоцке - 2019". Был проведен молебен с чином освящения плодов нового урожая. Здесь же предприятия, организации и учреждения различных сфер деятельности приняли участие в создании фруктовых композиций. Организатором мероприятия является Полоцкий райисполком.-0-
Фото Александра Хитрова
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19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. 19 августа возле Свято-Покровской церкви проходит экофест "Яблочный Спас в Полоцке - 2019". Был проведен молебен с чином освящения плодов...
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