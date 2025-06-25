«Даже в „мертвый сезон“ можно вырастить живую прибыль, если слушать не отчеты, а людей». Как компания смогла увеличить выручку на 15% через лояльность и геймификацию

Источник материала: ProBusiness





Образовательный центр «Мегалайф» смог за один месяц переломить ситуацию с оттоком клиентов и превратить падение выручки в рост. Директор компании Екатерина Вераксо, участвуя в бизнес-реалити «Ожидание и Реальность», решила протестировать новые способы удержания и привлечения клиентов в самом начале «мертвого сезона». В итоге оказалось, что он не такой уж и мертвый. Читайте в новой статье совместного проекта портала «Про бизнес» и компании «Ресолва» , что делала Екатерина и к каким результатам это привело.

Суть проекта «Ожидание и Реальность» Мы отобрали из поступивших заявок 5 компаний, которые готовы рискнуть: владельцы бизнеса ставят перед собой и командой определенную цель и постараются ее достичь к концу 2025 года. Каждый месяц участники будут публично отчитываться по выполнению своего плана, говорить о том, что получилось, а что нет, и, главное, почему. Читайте истории первого , второго , третьего , четвертого и пятого участников.

«ИИ-сказки увеличили выполнение ДЗ на 25% и стали секретом 80% удержания»

— В условиях летнего спада мы внедрили «диджитал-нарратив» — систему, где нейросети превращают рутину в волшебство. За каждое выполненное без пропусков домашнее задание по скорочтению ребенок получает персонализированную сказку, где:

герой носит его имя;

сюжет завязан на пройденной теме (например, «Русалочка», «Красная Шапочка», «Кот Леопольд», «Чебурашка», «Кот в сапогах», «Аладдин», «Спящая красавица» и т.д.),

Финал генерируется с учетом интересов (роботы, динозавры, принцессы).

Результат за 20 дней — выполнение ДЗ выросло с 45% до 70%, а 85% родителей отметили снижение «боев» за уроки.

Почему это работает?

Нейропсихология. Сказки активируют зеркальные нейроны — ребенок проецирует успех героя на себя. Геймификация. 3 пропущенных ДЗ = «заморозка» истории → дети следят за графиком. Экономика внимания. 7-страничные сказки заменили скучные напоминания о выполнении домашних заданий.



Пример сказки.







Также мы получили стратегический бонус: сказки стали «троянским конем» для soft skills. В каждой заложены: управление гневом (герой успокаивает «Вулкан Злости» через дыхание), критическое мышление (головоломки для спасения принцессы), скорочтение (дети ищут «ключевые слова» для развития сюжета).

Как это связано с общей стратегией?

В целом для компании мы получили за счет сказок немало «плюшек»: растет LTV (клиенты, вовлеченные в «сказочную вселенную», продлевают абонементы в 2,3 раза чаще); данные для AI (предпочтения по сюжетам (скажем, фэнтези выбирают 60%) помогают адаптировать основной курс); появилась миссия (превращаем обучение в волшебство — 92% детей называют сказки причиной, «почему не брошу занятия»).

Так что ИИ не заменяет педагога, а создает магию, которая мотивирует детей возвращаться.

«Отмена справок + сказочное скорочтение увеличили выручку на 15%»

Проблема:

68% семей переносили занятия с выходных на будни.

Запросы справок от врачей вызывали 92% негативных отзывов.

Риск оттока достиг 40%.

Решение:

«Летняя амнистия»: полная отмена медицинских справок до сентября, 3 бесплатных переноса в месяц без объяснения причин. Скорочтение в формате «Сказочный квест». Концепция, когда дети «спасают» героев, проходя уровни:

Уровень 1: Прочитать 50 слов/мин → найти пиратов, которые украли подарки.

Уровень 2: 70 слов/мин → разблокировать одно из чудес Света.





Почему это стратегически важно?

Удержание через эмпатию: «прощение» справок = снижение барьеров для усталых родителей. Геймификация как маркетинг: 15% новых клиентов пришли по рекомендациям («Вам сказку прислали? И нам!»), Нейрофизиологический эффект: сказочный контекст повышает усвояемость информации на 70% (об этом говорит исследование университета Джонса Хопкинса ).

Лето научило нас: жесткие правила — враг лояльности. Клиенты прощают ошибки, но не забывают негибкость. Отмена справок стала не уступкой, а инвестицией в NPS. А сказки… они превратили «надо» в «хочу».















































Несмотря на летние вызовы, мы сохраняем 100% фокуса на ключевых KPI-2025 благодаря:

Жесткому контролю unit-экономики (CAC/LTV). Ежедневным отчетам (процент посещаемости, количество пробных занятий, фидбэк от существующих клиентов). Сценарному планированию (3 версии роста: +15%, +25%, кризис).

Пример Даже при 40% недоборе новых клиентов чистая прибыль выросла на 15% — сработал акцент на удержании и монетизации лояльности.

Стратегия месяца: от листовок — к точечному digital-удару

Проблема:

офлайн-листовки дали 0,3% конверсии;

68% целевых родителей ищут занятия через соцсети.

Тактики роста:

Диагностика эмоционального интеллекта для скорочтецов.

Цифровые каналы вместо листовок.

Исправление ошибок: почему листовки не работают.

Причины провала:

Родители не в «рабочем» контексте.

Нет мгновенной активации (листовка → домой → забыли).

Связь того, что сделали, а мае, с летней стратегией

Во-первых, сказочная тематика станет мостом между скорочтением и эмоциональным интеллектом («Прочитал быстро? Теперь научись понимать эмоции героев!»), а во-вторых лагеря-партнеры дадут доступ к «теплой» аудитории без CAC.

То есть летний сезон стал для нас периодом стратегической трансформации, где гибкость (отмена справок, сказочные форматы) и технологии (ИИ-диагностика, цифровые каналы) позволили не просто выжить, а вырасти на 15%. Удержание 80% клиентов доказало: в кризисных условиях лояльность строится на эмпатии, а не на дисциплине.

Лето-2025 уже научило нас: клиенты прощают ошибки, но не забывают неискренность. Теперь мы знаем — даже в «мертвый сезон» можно вырастить живую прибыль, если слушать не отчёты, а людей.

Ключевые выводы:

Офлайн-реклама мертва для EdTech. Листовки (0,3% конверсии) проиграли цифре. Фокус — на соцсети. Персонализация лучше, чем шаблоны. ИИ-сказки повысили выполнение ДЗ на 25%. Эмоционалный интеллект — это летний тренд. 70% скорочтецов покупают курс эмоционального интеллекта после диагностики. Связка «чтение + эмпатия» — золотая жила. Лето = лаборатория роста. Жесткие правила убивают лояльность. Бесплатные переносы и геймификация дали 15% роста выручки вопреки спаду.

Что будем внедрять в июне

Летом мы продолжим работу, которую начали в мае: создадим TikTok-челленджи вместо листовок, а также договоримся о партнерствах с лагерями.

Партнер рубрики:



