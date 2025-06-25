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«Даже в „мертвый сезон“ можно вырастить живую прибыль, если слушать не отчеты, а людей». Как компания смогла увеличить выручку на 15% через лояльность и геймификацию
25.06.2025 08:01 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Образовательный центр «Мегалайф» смог за один месяц переломить ситуацию с оттоком клиентов и превратить падение выручки в рост. Директор компании Екатерина Вераксо, участвуя в
«ИИ-сказки увеличили выполнение ДЗ на 25% и стали секретом 80% удержания»
— В условиях летнего спада мы внедрили «диджитал-нарратив» — систему, где нейросети превращают рутину в волшебство. За каждое выполненное без пропусков домашнее задание по скорочтению ребенок получает персонализированную сказку, где:
Результат за 20 дней — выполнение ДЗ выросло с 45% до 70%, а 85% родителей отметили снижение «боев» за уроки.
Почему это работает?
Также мы получили стратегический бонус: сказки стали «троянским конем» для soft skills. В каждой заложены: управление гневом (герой успокаивает «Вулкан Злости» через дыхание), критическое мышление (головоломки для спасения принцессы), скорочтение (дети ищут «ключевые слова» для развития сюжета).
Как это связано с общей стратегией?
В целом для компании мы получили за счет сказок немало «плюшек»: растет LTV (клиенты, вовлеченные в «сказочную вселенную», продлевают абонементы в 2,3 раза чаще); данные для AI (предпочтения по сюжетам (скажем, фэнтези выбирают 60%) помогают адаптировать основной курс); появилась миссия (превращаем обучение в волшебство — 92% детей называют сказки причиной, «почему не брошу занятия»).
Так что ИИ не заменяет педагога, а создает магию, которая мотивирует детей возвращаться.
«Отмена справок + сказочное скорочтение увеличили выручку на 15%»
Проблема:
Решение:
Почему это стратегически важно?
Лето научило нас: жесткие правила — враг лояльности. Клиенты прощают ошибки, но не забывают негибкость. Отмена справок стала не уступкой, а инвестицией в NPS. А сказки… они превратили «надо» в «хочу».
Несмотря на летние вызовы, мы сохраняем 100% фокуса на ключевых KPI-2025 благодаря:
Стратегия месяца: от листовок — к точечному digital-удару
Проблема:
Тактики роста:
Причины провала:
Связь того, что сделали, а мае, с летней стратегией
Во-первых, сказочная тематика станет мостом между скорочтением и эмоциональным интеллектом («Прочитал быстро? Теперь научись понимать эмоции героев!»), а во-вторых лагеря-партнеры дадут доступ к «теплой» аудитории без CAC.
То есть летний сезон стал для нас периодом стратегической трансформации, где гибкость (отмена справок, сказочные форматы) и технологии (ИИ-диагностика, цифровые каналы) позволили не просто выжить, а вырасти на 15%. Удержание 80% клиентов доказало: в кризисных условиях лояльность строится на эмпатии, а не на дисциплине.
Лето-2025 уже научило нас: клиенты прощают ошибки, но не забывают неискренность. Теперь мы знаем — даже в «мертвый сезон» можно вырастить живую прибыль, если слушать не отчёты, а людей.
Ключевые выводы:
Что будем внедрять в июне
Летом мы продолжим работу, которую начали в мае: создадим TikTok-челленджи вместо листовок, а также договоримся о партнерствах с лагерями.
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«Даже в „мертвый сезон“ можно вырастить живую прибыль, если слушать не отчеты, а людей». Как компания смогла увеличить выручку на 15% через лояльность и геймификацию
Образовательный центр «Мегалайф» смог за один месяц переломить ситуацию с оттоком клиентов и превратить падение выручки в рост. Директор компании Екатерина...
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