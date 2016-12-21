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Первые жировки с новыми тарифами придут к белорусам до 15 февраля

22.12.2016 10:03 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 22 дек — Sputnik. Счет-извещения за жилищно-коммунальные услуги с повышенными тарифами придут к белорусам до 15 февраля, напомнили Sputnik в пресс-службе белорусского правительства.

Первые жировки с новыми тарифами придут к белорусам до 15 февраля
© Sputnik / Виктор Толочко
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Совмин утвердил предельно допустимые тарифы на услуги ЖКХ вечером во вторник. Так, с нового года сильно подорожают тепло, газ и водоснабжение. Электричество, как заверили в Совмине, дорожать не будет.

Жировки по новым тарифам придут к белорусам в установленный срок в феврале. В извещениях, которые граждане получат за декабрь в январе, должны быть старые цены. Потом же оплата коммуналки поднимется на 15-20%.

Тарифы еще должны утвердить в областных исполнительных комитетах и столичной мэрии — они не могут быть выше установленных Совмином. Как ожидается, администрации областей и Минска примут свое решение о стоимости жилищно-коммунальных услуг для населения на следующий год в ближайшие дни.

Согласно планам правительства, к концу 2018 года белорусы будут возмещать уже 100% всех затрат на жилищно-коммунальные услуги. К концу 2016 года жители республики возмещают приблизительно 60% от всех затрат.

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Теги: Минск
 
 
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За декабрь в январских извещениях еще будут "старые" цены, потом же некоторые из жилищно-коммунальных услуг значительно подорожают.

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