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Первые жировки с новыми тарифами придут к белорусам до 15 февраля
22.12.2016 10:03 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 дек — Sputnik. Счет-извещения за жилищно-коммунальные услуги с повышенными тарифами придут к белорусам до 15 февраля, напомнили Sputnik в пресс-службе белорусского правительства.
© Sputnik / Виктор Толочко
Совмин утвердил предельно допустимые тарифы на услуги ЖКХ вечером во вторник. Так, с нового года сильно подорожают тепло, газ и водоснабжение. Электричество, как заверили в Совмине, дорожать не будет.
Жировки по новым тарифам придут к белорусам в установленный срок в феврале. В извещениях, которые граждане получат за декабрь в январе, должны быть старые цены. Потом же оплата коммуналки поднимется на 15-20%.
Тарифы еще должны утвердить в областных исполнительных комитетах и столичной мэрии — они не могут быть выше установленных Совмином. Как ожидается, администрации областей и Минска примут свое решение о стоимости жилищно-коммунальных услуг для населения на следующий год в ближайшие дни.
Согласно планам правительства, к концу 2018 года белорусы будут возмещать уже 100% всех затрат на жилищно-коммунальные услуги. К концу 2016 года жители республики возмещают приблизительно 60% от всех затрат.
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За декабрь в январских извещениях еще будут "старые" цены, потом же некоторые из жилищно-коммунальных услуг значительно подорожают.
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