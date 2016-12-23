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Сбившему школьницу "на картошке" под Молодечно дали 3 года "химии"
23.12.2016 18:08 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 дек – Sputnik. Сбивший школьницу в Молодечно мужчина признан виновным по ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса Беларуси, ему назначено наказание в виде трех лет ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа, сообщила Sputnik официальный представитель Минского областного суда Зоряна Жуковская.
Трагедия в Молодечно произошла 29 сентября: ученицу 8-го класса местной школы №11 во время уборки картофеля
"Признан виновным по ч. 2 ст. 317 УК и назначено наказание три года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа, с лишением права заниматься деятельностью, связанную с управлением транспортными средствами сроком на пять лет", – сообщила Sputnik Жуковская.
По ее словам, приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
Судили 22-летнего водителя Павла Цыбина, статья, по которым он признан виновным – "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека".
Ранее Sputnik в УСК по Минской области сообщали, что
После инцидента на поле директор средней школы №11 города Молодечно и начальник отдела образования, спорта и туризма Молодечненского РИК
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Мужчина за рулем МАЗ совершил наезд 13-летнюю девочку, когда она была направлена на уборку картофеля от учебного заведения.
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