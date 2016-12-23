МИНСК, 23 дек – Sputnik. Сбивший школьницу в Молодечно мужчина признан виновным по ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса Беларуси, ему назначено наказание в виде трех лет ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа, сообщила Sputnik официальный представитель Минского областного суда Зоряна Жуковская.

Трагедия в Молодечно произошла 29 сентября: ученицу 8-го класса местной школы №11 во время уборки картофеля задавил грузовик МАЗ , водитель не заметил девочку. Суд над ним проходил на текущей неделе в Молодечно.

"Признан виновным по ч. 2 ст. 317 УК и назначено наказание три года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа, с лишением права заниматься деятельностью, связанную с управлением транспортными средствами сроком на пять лет", – сообщила Sputnik Жуковская.

По ее словам, приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Судили 22-летнего водителя Павла Цыбина, статья, по которым он признан виновным – "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Ранее Sputnik в УСК по Минской области сообщали, что уголовные дела были возбуждены и в отношении двух педагогов Молодечненской СШ №11 – из-за ненадлежащего исполнения обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья школьников.

После инцидента на поле директор средней школы №11 города Молодечно и начальник отдела образования, спорта и туризма Молодечненского РИК получили выговоры , а заместители руководителя СШ в связи с произошедшим были переведены на учительскую работу. Власти тогда заявляли, что отправлять школьников "на картошку" нельзя ни в коем случае.