В главном новогоднем празднике области, который пройдет в гомельском цирке, примут участие школьники, среди которых победители международных, областных и республиканских творческих конкурсов, спортивных соревнований, дети-инвалиды, ребята из многодетных, малообеспеченных семей, дети-сироты.





Все гости праздника станут зрителями театрализованной новогодней постановки, подготовленной учащимися и педагогами учреждений общего среднего образования, и настоящего циркового представления. До начала торжества в фойе цирка будут организованы конкурсы, тематические игровые площадки.

Во время мероприятия наградят 10 учащихся из числа детей-инвалидов, которые в уходящем году стали победителями в республиканских и областных творческих конкурсах, спортивных соревнованиях. Помимо этого, подарочные наборы с настольными играми, мягкими игрушками и сладостями получат ребята, находящиеся в приютах при районных социально-педагогических центрах.

Областной праздник — одно из главных событий республиканской новогодней благотворительной акции «Наши дети» в регионе. В канун Нового года разнообразные мероприятия акции проходят при участии представителей облисполкома и его подразделений, гор- и райисполкомов, администраций районов Гомеля, местных Советов депутатов. Они посещают детские дома семейного типа, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, центры коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, детские больницы, интернатные учреждения, поздравляют детей, дарят подарки, оказывают помощь в решении проблем. Благотворительная акция «Наши дети» проходит в Беларуси с 9 декабря 2016 года по 8 января 2017 года.