Новый ветропарк может появиться в Новогрудском районе, сообщает БЕЛТА со ссылкой на комитет экономики Гродненского облисполкома.

Проект по строительству ветропарка намерено осуществить ООО «ЭкоВетер». Предприятие предложило облисполкому заключить инвестдоговоры по строительству трех ветроэнергетических установок мощностью 1,5 МВт.

Инвестор готов установить ветряки до июня 2018 года и вложить в реализацию каждого проекта 585 тысяч рублей. При этом будет создано 6 новых рабочих мест.

Определены площадки, где могут появиться эти ветроустановки, — они находятся в районе деревень Осмолово, Ждановичи и Петревичи Новогрудского района. Разработана проектно-сметная документация.

ООО «ЭкоВетер» зарегистрировано в 2016 году в Могилеве. Новогрудский район является одним из наиболее благоприятных в Гродненской области с точки зрения использования энергии ветра. На новогрудской возвышенности в настоящий момент размещено уже 18 ветроустановок, которые эксплуатируют 10 организаций.