В яслях-садах №№ 51 и 80 г. Бреста подобный проект уже реализуется с начала февраля здесь заработали солнечные батареи, которые стали дополнительным источником горячего водоснабжения в объеме 3000 литров в сутки с температурой 55 градусов.



Фото: Александр Шульгач

Солнечные коллекторы состоят из вакуумных трубок и размещаются на открытом воздухе на крыше. Расширительный бак и рабочая группа установлены в подвальном помещении с целью минимизации тепловых потерь и удобства эксплуатации системы, предназначенной для нагрева и аккумулирования горячей воды посредством преобразования солнечного излучения в коллекторе в тепловую энергию.

Цикл передачи тепла от коллектора к баку длится весь световой день, то есть система нагревает воду даже в пасмурную погоду.

Строительный проект разработало ОАО «Агромашдеталь» на основании решения Брестского райисполкома № 1068 от 13 июля 2016 года. Эта пинская проектная организация осуществила еще и поставку всего необходимого оборудования. Она же обязалась выполнять гарантийный ремонт (в случае возникновения такой необходимости) в течение пяти лет. А генеральным подрядчиком по установке гелиоводонагревательных систем для нагрева воды за счет прямого солнечного излучения выступило КУП «Брестский городской ремонтно-строительный трест».





— Идея установки в детских садах солнечных батарей родилась в администрации Ленинского района Бреста несколько лет назад. Ее поддерживает и глава района Геннадий Борисюк, и заместитель председателя облисполкома Виктор Саковский. А мэр города Александр Рогачук выделил на воплощение идеи средства из городского бюджета, — рассказывает ZARYA.BY заместитель начальника отдела образования, спорта и туризма администрации Ленинского района Бреста Татьяна Басалай. — Установка гелиоводонагревательных систем велась по «программе энергосбережения Брестской области на 2016 год». Что касается яслей-сада № 80, то здесь затрачено 95,7 тысячи рублей, из них 36 тысяч — из бюджета республики. По яслям-саду № 51 затраты примерно такие же: 91,2 тысячи рублей, из которых 39 тысяч предоставлены республикой.





Предположительно все окупится через 6,4 года. По словам Татьяны Петровны, годовая экономия, например, по яслям-саду № 80 составит 12 тысяч рублей в год. В месяц на обогрев воды в его бассейне, ради которого все и затевалось, требуется от 11 до 19 гигакалорий. Умножим это на 136 рублей (без НДС) — получим довольно большую сумму, которую теперь можно сэкономить, а деньги направить на другие нужды данного учреждения или района. Есть и другие плюсы от установки гелиоводонагревательной системы. В яркий солнечный день максимально батареи могут нагревать воду до 90 градусов, а это слишком много для бассейна. Так что горячую воду получится использовать, например, еще и в пищеблоках.





В яслях-саду № 80 воспитываются 253 ребенка — 12 групп (две ясельные). У жителей микрорайона «Березовка» это дошкольное учреждение пользуется большим спросом, а с открытием в конце 2015 года бассейна, предназначенного даже для трехлетних малышей, сюда стали приезжать и дети из других районов города.

Например, на условиях аренды здесь плавают ребята из клуба «Аквастар». Кстати, благодаря водным занятиям воспитанники яслей-сада № 80 здоровее своих сверстников из соседних дошкольных учреждений!

— Дети с большим удовольствием ходят в бассейн. С появлением дополнительного источника горячей воды — солнечных батарей — они смогут это делать круглый год, а не только в зимний период, как было до сих пор, — говорит Татьяна Басалай. — Дело в том, что поставщиком горячей воды является КУПП «Брестское котельное хозяйство», обеспечивающее теплоноситель только зимой, а летом горячую воду оно подавало только для нужд самого сада: для мытья посуды и рук. Температура же воды в бассейне по санитарным нормам должна быть 31 — 32 градуса, ее нужно постоянно поддерживать, с чем и призваны справляться солнечные батареи.





Что касается яслей-сада № 51, то вместе с основным источником тепловой энергии и благодаря гелиоводонагревательной системе «своя» горячая вода для мытья рук и посуды здесь будет круглый год. Этот детский сад на 12 групп работает без перерывов: микрорайон «Дубровка» довольно большой, поэтому постоянная потребность в дошкольном учреждении тоже велика.

Кстати, гелиоводонагревательная система в различных учреждениях образования Беларуси уже не новинка. Например, в 2016 году она появилась в детском оздоровительном лагере «Волна» (Кобринский район), но используется только в летний период.