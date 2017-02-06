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Лукашенко: Регионы Беларуси и России должны сотрудничать теснее

07.02.2017 19:34 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Связи между регионами становятся все более важным фактором укрепления экономического сотрудничества Беларуси и России, заявил белорусский президент Александр Лукашенко на встрече с губернатором Костромской области России Сергеем Ситниковым, передает «МИР 24».

«Прямые партнерские связи с регионами России становятся все более значимым фактором укрепления двустороннего экономического сотрудничества наших стран», - сказал он. «Связи с регионами удержали нас друг подле друга. Вы должны знать, что вы, россияне, наши самые близкие братья. Спасибо вам за то, что спасли этот союз», - добавил президент.

В свою очередь Сергей Ситников выразил уверенность в том, что Беларусь и Россия всегда будут вместе.

Напомним, последнее время товарооборот между регионом и Беларусью упал почти на треть - со 100 до 77 миллионов долларов. А после запрета Россельхознадзора на поставки говядины из Минской области цифры могут еще уменьшиться. Причем, по словам президента, это решение было слишком поспешным.

«Вы нам положите на стол факты: вот говядина, она плохая! И мы немедленно будем перед вами оправдываться, искать причины. До сих пор не понимаем. Закрыли и закрыли. А Минская область - это же полстраны. Нужно разобраться, а потом закрыть. Если вы в Минской области увидите хоть один грамм плохого мяса, закрывайте полностью страну», - сказал Александр Лукашенко.

Свою дружбу и поддержку россиянам белорусы показывали не раз. Так было, например, на открытии Паралимпиады в Рио-де-Жанейро. Белорусские спортсмены пошли наперекор организаторам и пронесли на церемонии флаг России в знак протеста против дисквалификации сборной.

 
 
Ссылка на источник 22
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Белорусский президент Александр Лукашенко провел встречу с губернатором Костромской области России Сергеем Ситниковым.

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