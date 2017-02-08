|
Белорусы стали значительно реже заключать браки
09.02.2017 16:41 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 фев – Sputnik. Количество заключенных браков в минувшем году было на 21% меньше, чем в 2015-м, сообщил журналистам в четверг министр юстиции Беларуси Олег Слижевский.
Ведомство подвело итоги своей деятельности в 2016 году. Помимо проверки нормативных актов, судебных исполнителей, риелтерской и нотариальной деятельности, занимается Минюст и загсами.
По словам Слижевского, количество зарегистрированных актов в загсах в 2016-м в целом оказалось ниже, чем в 2015-м. В том числе реже белорусы заключали браки – количество регистраций снизилось на 21%. Кроме того, лишь чуть более половины всех регистрирующих брак решали сделать это в торжественной обстановке.
Стало меньше в загсах и регистрации иных актов – об установлении отцовства, выдач свидетельства о смерти и о рождении, а также других.
В 2017 году белорусским органам загс исполнится 100 лет – ведомство обещает широко отметить этот юбилей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В белорусских загсах стало меньше не только регистраций браков, но и иных процедур – установления отцовства, выдачи свидетельства о смерти или свидетельства о...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии