МИНСК, 9 фев – Sputnik. Количество заключенных браков в минувшем году было на 21% меньше, чем в 2015-м, сообщил журналистам в четверг министр юстиции Беларуси Олег Слижевский.

Ведомство подвело итоги своей деятельности в 2016 году. Помимо проверки нормативных актов, судебных исполнителей, риелтерской и нотариальной деятельности, занимается Минюст и загсами.

По словам Слижевского, количество зарегистрированных актов в загсах в 2016-м в целом оказалось ниже, чем в 2015-м. В том числе реже белорусы заключали браки – количество регистраций снизилось на 21%. Кроме того, лишь чуть более половины всех регистрирующих брак решали сделать это в торжественной обстановке.

Стало меньше в загсах и регистрации иных актов – об установлении отцовства, выдач свидетельства о смерти и о рождении, а также других.

В 2017 году белорусским органам загс исполнится 100 лет – ведомство обещает широко отметить этот юбилей.