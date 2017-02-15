Новость о скором появлении шоколада «Президент» появилась почти две недели назад. Глава государства пообещал, что плитка будет полезна для всех, потому что в ней нет сахара . Производство «статусного» шоколада доверили «Коммунарке».

Президентский шоколад горький, с 72-процентным содержанием какао-продуктов. В его состав входит тертое какао, какао-масло и ароматизатор «Ваниль». В качестве подсластителей использованы мальтит и экстракт стевии. TUT.BY отыскал почти аналогичный по составу швейцарский шоколад и провел дегустацию вслепую.

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