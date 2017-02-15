﻿ "Президент" vs швейцарский шоколад. TUT.BY провел для минчан дегустацию вслепую. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

"Президент" vs швейцарский шоколад. TUT.BY провел для минчан дегустацию вслепую

16.02.2017 17:58 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Новость о скором появлении шоколада «Президент» появилась почти две недели назад. Глава государства пообещал, что плитка будет полезна для всех, потому что в ней нет сахара. Производство «статусного» шоколада доверили «Коммунарке».

Президентский шоколад горький, с 72-процентным содержанием какао-продуктов. В его состав входит тертое какао, какао-масло и ароматизатор «Ваниль». В качестве подсластителей использованы мальтит и экстракт стевии. TUT.BY отыскал почти аналогичный по составу швейцарский шоколад и провел дегустацию вслепую.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.
 

Больше видео вы найдете TUT и на нашем канале на YouTube. Подписывайтесь, это бесплатно!

Смотрите также
Как выглядит суточная норма калорий для разных людей
Можно ли влюбиться после 36 вопросов? Проверяем эксперимент американского психолога
 
Теги: Новости
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президентский шоколад горький, с 72-процентным содержанием какао-продуктов. В его состав входит тертое какао, какао-масло и ароматизатор "Ваниль". В качестве...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Суд по делу об осквернении памятника жертвам нацизма начался в Могилеве
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика