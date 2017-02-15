|
"Президент" vs швейцарский шоколад. TUT.BY провел для минчан дегустацию вслепую
16.02.2017 17:58 — Новости Общества | Tut.by
Новость о скором появлении
Президентский шоколад горький, с 72-процентным содержанием какао-продуктов. В его состав входит тертое какао, какао-масло и ароматизатор «Ваниль». В качестве подсластителей использованы мальтит и экстракт стевии. TUT.BY отыскал почти аналогичный по составу швейцарский шоколад и провел дегустацию вслепую.
Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.
Смотрите также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президентский шоколад горький, с 72-процентным содержанием какао-продуктов. В его состав входит тертое какао, какао-масло и ароматизатор "Ваниль". В качестве...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии