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СК: кураторы из "групп смерти" работают из-за рубежа
13.03.2017 20:53 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 мар – Sputnik. Так называемые кураторы "групп смерти", из-за которых жительница Минской области едва не покончила с собой, находятся за границей, сообщил в понедельник в эфире телеканала "Беларусь 1" следователь по особо важным делам Следственного комитета Беларуси Беларуси Сергей Карпиков.
© Sputnik / Виктор Толочко
Случаи попыток самоубийства среди детей из-за участия в так называемых "группах смерти" начали регистрироваться в Беларуси. Один из инцидентов произошел 1 марта в Минске – девушка из столичной области чуть не покончила с собой из-за наставлений "кураторов" в небезопасном сообществе в одной из социальных сетей.
"На сегодня по уголовному делу установлено, что IP-адреса так называемых кураторов – за пределами Беларуси", – сообщил Карпиков.
По словам представителя СК, законодательство предусматривает и подобные случаи – белорусские правоохранители уже направили в Россию информацию по данному вопросу, так как "куратор" был из России.
Кроме того, еще одно уголовное дело
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Сейчас продолжается расследование случаев доведение до самоубийства белорусских детей через социальные сети.
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