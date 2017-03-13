МИНСК, 13 мар – Sputnik. Так называемые кураторы "групп смерти", из-за которых жительница Минской области едва не покончила с собой, находятся за границей, сообщил в понедельник в эфире телеканала "Беларусь 1" следователь по особо важным делам Следственного комитета Беларуси Беларуси Сергей Карпиков.



© Sputnik / Виктор Толочко Депутат о профилактике детских самоубийств: отдайте ребят в спорт

Случаи попыток самоубийства среди детей из-за участия в так называемых "группах смерти" начали регистрироваться в Беларуси. Один из инцидентов произошел 1 марта в Минске – девушка из столичной области чуть не покончила с собой из-за наставлений "кураторов" в небезопасном сообществе в одной из социальных сетей.

"На сегодня по уголовному делу установлено, что IP-адреса так называемых кураторов – за пределами Беларуси", – сообщил Карпиков.

По словам представителя СК, законодательство предусматривает и подобные случаи – белорусские правоохранители уже направили в Россию информацию по данному вопросу, так как "куратор" был из России.

Кроме того, еще одно уголовное дело возбуждено за доведение до самоубийства подростка из Витебска – девушку также удалось спасти, сейчас она находится под наблюдением психиатров.