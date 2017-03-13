﻿ СК: кураторы из "групп смерти" работают из-за рубежа. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

СК: кураторы из "групп смерти" работают из-за рубежа

13.03.2017 20:53 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 13 мар – Sputnik. Так называемые кураторы "групп смерти", из-за которых жительница Минской области едва не покончила с собой, находятся за границей, сообщил в понедельник в эфире телеканала "Беларусь 1" следователь по особо важным делам Следственного комитета Беларуси Беларуси Сергей Карпиков.

СК: кураторы из "групп смерти" работают из-за рубежа
© Sputnik / Виктор Толочко
Депутат о профилактике детских самоубийств: отдайте ребят в спорт

Случаи попыток самоубийства среди детей из-за участия в так называемых "группах смерти" начали регистрироваться в Беларуси. Один из инцидентов произошел 1 марта в Минске – девушка из столичной области чуть не покончила с собой из-за наставлений "кураторов" в небезопасном сообществе в одной из социальных сетей.

"На сегодня по уголовному делу установлено, что IP-адреса так называемых кураторов – за пределами Беларуси", – сообщил Карпиков.

По словам представителя СК, законодательство предусматривает и подобные случаи – белорусские правоохранители уже направили в Россию информацию по данному вопросу, так как "куратор" был из России.

Кроме того, еще одно уголовное дело возбуждено за доведение до самоубийства подростка из Витебска – девушку также удалось спасти, сейчас она находится под наблюдением психиатров.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сейчас продолжается расследование случаев доведение до самоубийства белорусских детей через социальные сети.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Депутат о профилактике детских самоубийств: отдайте ребят в спорт
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика