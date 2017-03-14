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Задержанный по запросу Беларуси шеф-редактор "Регнума" попросил у Путина политическое убежище
15.03.2017 21:08 — Новости Общества | Tut.by
Гражданин Беларуси, шеф-редактор агентства «Регнум» Юрий Баранчик подал ходатайство о предоставлении политического убежища президенту России Владимиру Путину, сообщает «
«Это означает, что компетентным органам РФ предстоит вместе с решением вопроса об экстрадиции Баранчика в Белоруссию разрешить вопрос по существу данного ходатайства», — заявил адвокат Баранчика.
Защита Баранчика считает, что преследование Баранчика белорусскими правоохранительными органами политически мотивированным.
В СК Беларуси пояснили, что Баранчик задержан в рамках операции «Розыск» в Москве. Решается решается вопрос об экстрадиции его в Беларусь. Официальный представитель Следственного комитета Беларуси Юлия Гончарова рассказала, что в ходе следствия по делу «пророссийских колумнистов» была установлена причастность к противоправной деятельности Баранчика.
«На основании собранных материалов, следователем было вынесено постановление о применении в его отношении меры пресечения в виде заключения под стражу и объявлении его в розыск», — добавили в СК.
Напомним, в начале декабря Следственный комитет
Как утверждает следствие, под псевдонимами Николай Радов, Павел Юринцев, Алла Бронь и Артур Григорьев они писали заказные статьи и получали за них деньги от шеф-редактора ИА «Регнум» Юрия Баранчика.
Юрий Баранчик занимает пророссийскую позицию — по его мнению, будущее Беларуси неразрывно связано с Россией. Он также неоднократно критиковал позицию официального Минска, упрекая его в «
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Он задержан ночью 15 марта по запросу Следственного комитета Беларуси по делу "пророссийских колумнистов".
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