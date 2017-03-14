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Задержанный по запросу Беларуси шеф-редактор "Регнума" попросил у Путина политическое убежище

15.03.2017 21:08 — Новости Общества | Tut.by  
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Гражданин Беларуси, шеф-редактор агентства «Регнум» Юрий Баранчик подал ходатайство о предоставлении политического убежища президенту России Владимиру Путину, сообщает «Регнум». Он задержан ночью 15 марта по запросу Следственного комитета Беларуси по делу «пророссийских колумнистов».


Скриншот из эфира ТВЦ

«Это означает, что компетентным органам РФ предстоит вместе с решением вопроса об экстрадиции Баранчика в Белоруссию разрешить вопрос по существу данного ходатайства», — заявил адвокат Баранчика.

Защита Баранчика считает, что преследование Баранчика белорусскими правоохранительными органами политически мотивированным.

В СК Беларуси пояснили, что Баранчик задержан в рамках операции «Розыск» в Москве. Решается решается вопрос об экстрадиции его в Беларусь. Официальный представитель Следственного комитета Беларуси Юлия Гончарова рассказала, что в ходе следствия по делу «пророссийских колумнистов» была установлена причастность к противоправной деятельности Баранчика.

«На основании собранных материалов, следователем было вынесено постановление о применении в его отношении меры пресечения в виде заключения под стражу и объявлении его в розыск», — добавили в СК.

Напомним, в начале декабря Следственный комитет задержал сразу трех колумнистов российских изданий Regnum, Lenta.ru и EADaily. Один из них минчанин, преподаватель БГУИР Юрий Павловец, второй — школьный охранник из Бреста Дмитрий Алимкин, третий — минский корреспондент «Регнум», главный редактор журнала «Новая экономика» Сергей Шиптенко.

Как утверждает следствие, под псевдонимами Николай Радов, Павел Юринцев, Алла Бронь и Артур Григорьев они писали заказные статьи и получали за них деньги от шеф-редактора ИА «Регнум» Юрия Баранчика.

Юрий Баранчик занимает пророссийскую позицию — по его мнению, будущее Беларуси неразрывно связано с Россией. Он также неоднократно критиковал позицию официального Минска, упрекая его в «принудительной белоруссизации».

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Он задержан ночью 15 марта по запросу Следственного комитета Беларуси по делу "пророссийских колумнистов".

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