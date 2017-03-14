Гражданин Беларуси, шеф-редактор агентства «Регнум» Юрий Баранчик подал ходатайство о предоставлении политического убежища президенту России Владимиру Путину, сообщает « Регнум ». Он задержан ночью 15 марта по запросу Следственного комитета Беларуси по делу «пророссийских колумнистов».



Скриншот из эфира ТВЦ

«Это означает, что компетентным органам РФ предстоит вместе с решением вопроса об экстрадиции Баранчика в Белоруссию разрешить вопрос по существу данного ходатайства», — заявил адвокат Баранчика.

Защита Баранчика считает, что преследование Баранчика белорусскими правоохранительными органами политически мотивированным.

В СК Беларуси пояснили, что Баранчик задержан в рамках операции «Розыск» в Москве. Решается решается вопрос об экстрадиции его в Беларусь. Официальный представитель Следственного комитета Беларуси Юлия Гончарова рассказала, что в ходе следствия по делу «пророссийских колумнистов» была установлена причастность к противоправной деятельности Баранчика.

«На основании собранных материалов, следователем было вынесено постановление о применении в его отношении меры пресечения в виде заключения под стражу и объявлении его в розыск», — добавили в СК.

Напомним, в начале декабря Следственный комитет задержал сразу трех колумнистов российских изданий Regnum, Lenta.ru и EADaily. Один из них минчанин, преподаватель БГУИР Юрий Павловец, второй — школьный охранник из Бреста Дмитрий Алимкин, третий — минский корреспондент «Регнум», главный редактор журнала «Новая экономика» Сергей Шиптенко.

Как утверждает следствие, под псевдонимами Николай Радов, Павел Юринцев, Алла Бронь и Артур Григорьев они писали заказные статьи и получали за них деньги от шеф-редактора ИА «Регнум» Юрия Баранчика.

Юрий Баранчик занимает пророссийскую позицию — по его мнению, будущее Беларуси неразрывно связано с Россией. Он также неоднократно критиковал позицию официального Минска, упрекая его в « принудительной белоруссизации ».