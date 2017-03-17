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Правозащитники: в Беларуси за две недели задержаны и арестованы около 200 человек
17.03.2017 22:56 — Новости Общества | Tut.by
С начала марта более 200 оппозиционеров, журналистов, активистов, правозащитников и рядовых граждан задержаны во время протестов, связанных со строительством бизнес-центра у Куропат и налогом на тунеядство. Такие данные приводятся в совместном
«Новые репрессии против мирных демонстрантов, происходящие в настоящее время в Беларуси, подтверждают отсутствие политических изменений. Через год после того как ЕС снял санкции против Беларуси, власти страны возвращаются к жестким и насильственным репрессиям для подавления самых массовых протестов со времени президентских выборов в декабре 2010 года», — сказано в заявлении.
По данным правозащитников, по меньшей мере 70 человек были задержаны 15 марта после «Маршей нетунеядцев» и 54 были
В нескольких городах проводились
По данным Белорусской ассоциации журналистов, только 12 марта среди задержанных оказались 18 журналистов и блогеров. В итоге двум журналистам назначили крупные штрафы, троих наказали 15 сутками ареста, еще четверо ожидают суда.
17 марта двух правозащитников, членов Гомельского отделения ПЦ «Весна» Леонида Судаленко и Анатолия Поплавного
Правозащитники также напомнили, что два активиста, выступавшие против строительства бизнес-центра у Куропат,
В Беларуси многолюдные акции протеста против налога на тунеядство идут уже месяц. 15 марта в Минске, Гродно и Могилеве
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С начала марта более 200 оппозиционеров, журналистов, активистов, правозащитников и рядовых граждан задержаны во время протестов, связанных со строительством...
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