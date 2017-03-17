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Правозащитники: в Беларуси за две недели задержаны и арестованы около 200 человек

17.03.2017 22:56 — Новости Общества | Tut.by  
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С начала марта более 200 оппозиционеров, журналистов, активистов, правозащитников и рядовых граждан задержаны во время протестов, связанных со строительством бизнес-центра у Куропат и налогом на тунеядство. Такие данные приводятся в совместном заявлении Международной федерации за права человека (FIDH) и лишенного регистрации ПЦ «Весна».


Задержанных привезли в суд Центрального района Минска, 16 марта 2017 года. Фото: TUT.BY

«Новые репрессии против мирных демонстрантов, происходящие в настоящее время в Беларуси, подтверждают отсутствие политических изменений. Через год после того как ЕС снял санкции против Беларуси, власти страны возвращаются к жестким и насильственным репрессиям для подавления самых массовых протестов со времени президентских выборов в декабре 2010 года», — сказано в заявлении.

По данным правозащитников, по меньшей мере 70 человек были задержаны 15 марта после «Маршей нетунеядцев» и 54 были приговорены к арестам до 15 суток. До 15 марта после акций задержали 126 человек.

В нескольких городах проводились обыски в офисах оппозиционных партий и движений, а также в частных домах и квартирах.

По данным Белорусской ассоциации журналистов, только 12 марта среди задержанных оказались 18 журналистов и блогеров. В итоге двум журналистам назначили крупные штрафы, троих наказали 15 сутками ареста, еще четверо ожидают суда.

17 марта двух правозащитников, членов Гомельского отделения ПЦ «Весна» Леонида Судаленко и Анатолия Поплавного судили за участие в несанкционированной акции протеста.

Правозащитники также напомнили, что два активиста, выступавшие против строительства бизнес-центра у Куропат, получили аресты по трое суток. Напомним, лагерь защитников Куропат простоял возле спорной площадки 15 дней. После того как застройщик вывез с объекта всю технику и дал обещание, что не будет ничего строить в бывшей охранной зоне, активисты свернули оборону. Главный вопрос у протестующих был к законности стройки.

В Беларуси многолюдные акции протеста против налога на тунеядство идут уже месяц. 15 марта в Минске, Гродно и Могилеве прошли очередные «Марши нетунеядцев», после которых начались задержания с применением силы. 16 марта состоялись суды: люди получили штрафы, а также аресты от 12 до 15 суток.

Кого и как задерживали и наказывали за «Марши нетунеядцев»


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Теги: Гродно, Минск
 
 
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С начала марта более 200 оппозиционеров, журналистов, активистов, правозащитников и рядовых граждан задержаны во время протестов, связанных со строительством...

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