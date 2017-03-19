Ярмарка вакансий в сфере швейного производства пройдет 20 марта в Орше в управлении по труду, занятости и социальной защите, сообщили в местном райисполкоме.

«Мы запланировали цикл ярмарок по отраслям экономики. Так, 20 марта пригласили специалистов по кадрам предприятий легпрома: льнокомбината, „Динамо Программ Орша“, фабрики художественных изделий, „Світанак“, „Нить“, „Монолит ПДМ“. Это те предприятия, которые всегда имеют предложения по трудоустройству», — отметили в управлении по труду, занятости и соцзащите.

Следующие ярмарки вакансий в Орше пройдут 23, 27, 30 марта и 4 апреля. Сферы деятельности и состав участников еще определяют.

«Ярмарки вакансий в области проходят регулярно, но сейчас приглашается гораздо больше нанимателей. За 2,5 месяца в регионе прошло 11 таких мероприятий, до 10 апреля пройдет еще 26 — как минимум по одной в каждом районе. В Витебске ярмарки вакансий организуют в трех районных администрациях. А Орша распределила такие мероприятия по отраслям», — отметила зампредседателя комитета по труду, занятости и социальной защите облисполкома Ирина Матвеева.

20 марта в управлении по труду, занятости и соцзащите горисполкома пройдет мастер-класс «Пути выбора ниши бизнеса. Формирование уникального предложения» для безработных, желающих организовать собственное дело. Мероприятие организовано совместно с «Витебской областной бизнес-школой».