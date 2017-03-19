МИНСК, 20 мар – Sputnik. Около 490 памятников времен Польской Народной Республики могут ликвидировать в Польше, если будут приняты новые поправки в закон о декоммунизации, подготовленные сенатом страны, сообщила газета Rzeczpospolita .



© Sputnik / Виктор Толочко Памятник Ленину открылся в сквере "70 лет МТЗ" 7

В апреле 2016 года в Польше вступил в силу закон о декоммунизации, он предполагает запрет на пропаганду тоталитарных режимов в наименованиях зданий, дорог, улиц, мостов или площадей, в том числе использование фамилий, названий организаций, событий или дат, "символизирующих коммунизм или любой другой тоталитарный режим".

Согласно новым поправкам, которые подготовили сенаторы от правящей партии "Право и справедливость" Ярослава Качиньского, сносу также подлежат памятники и памятные камни, "прославляющие коммунизм" – всего порядка 490 таких монументов.

Предполагается, что памятники будут разбирать после консультаций с Институтом национальной памяти, закон не коснется объектов, установленных на кладбищах, и не выставленных на публичное обозрение.