21 марта Хойникский районный суд наказал административным штрафом в размере 10 базовых величин (230 рублей) местного жителя Максима Максименко за репост видеосюжета из группы «Революционное действие» в социальной сети «ВКонтакте».

Видео было переопубликовано еще в декабре 2015 года, но административный протокол на Максименко милиция составила только в начале марта 2017 года.

В 2016 году анархистская группа «Революционное действие» и опубликованные там материалы были включены в список экстремистских, а доступ к ним на териитории Беларуси заблокирован.

«Судья, молодой такой юрист, пояснил, что никак не может освободить меня от ответственности, потому что первичный материал поступил из КГБ. Если бы я удалил этот видеосюжет своевременно со своей страницы, то никакого бы дела не было. А то под ним было четыре комментария и один репост. Получается, что я способствовал распространению материалов под названием «Революционное действие», — рассказал Максименко.

26-летний молодой человек, который работает грузчиком в Мозыре, признался, что давно забыл об этом видео.

Это уже второе в марте административное дело, которое милиция заводит за репост видеосюжетов из группы «Революционное действие». 8 марта аналогичное дело было начато в отношении жителя поселка Паричи Светлогорского района инвалида первой группы Александра Рябца.

«Участковый составил на меня административный протокол за распространение материалов экстремистского толка. Это все, что мне известно на сегодняшний день. Больше меня никто никуда не вызывал», — рассказал Рябец.