Днем 25 марта примерно в 13 часов в офис, где находится общественная приемная лишенного регистрации правозащитного центра «Весна», ворвались сотрудники ОМОН. Об этом сообщает сайт организации.

Людей уложили лицом в пол. «На офисе взломаны двери, планируется обыск», — пишет «Весна» в Твиттере.

«Напротив подъезда белый автобус с большим колличеством милиции. Двор фактически окружен», — пишут на сайте «Весны».

По словам очевидцев, в 13.20 из офиса начали выводить людей. Кроме сотрудников ОМОНа замечены люди в форме Следственного комитета.

По словам тех, кого выводят — внутри здания находятся около 30 человек, в том числе журналисты и правозащитники. Всех садят в автобус.

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