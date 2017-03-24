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В офис правозащитников "Весны" ворвался ОМОН

25.03.2017 13:16 — Новости Общества | Tut.by  
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Днем 25 марта примерно в 13 часов в офис, где находится общественная приемная лишенного регистрации правозащитного центра «Весна», ворвались сотрудники ОМОН. Об этом сообщает сайт организации.

Людей уложили лицом в пол. «На офисе взломаны двери, планируется обыск», — пишет «Весна» в Твиттере.

«Напротив подъезда белый автобус с большим колличеством милиции. Двор фактически окружен», — пишут на сайте «Весны».

По словам очевидцев, в 13.20 из офиса начали выводить людей. Кроме сотрудников ОМОНа замечены люди в форме Следственного комитета.

По словам тех, кого выводят — внутри здания находятся около 30 человек, в том числе журналисты и правозащитники. Всех садят в автобус.

(Будет обновлено)

 
 
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Людей уложили лицом в пол, планируется обыск.

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