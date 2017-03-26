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Все идет по плану. Погода в Гомеле на неделю

27.03.2017 10:27 — Новости Общества | Tut.by  
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В последние дни марта погода не решается на безрассудные эксперименты. У весны на этот раз все идет по плану — постепенное повышение температуры, немного солнца, немного дождей…


В понедельник и вторник температура воздуха поднимется до +9°С. Будет облачно с прояснениями и ветрено. Иногда порывы ветра будут достигать18 м/c. В среду и четверг на пару градусов похолодает. Самой теплой на этой неделе ожидается пятница, она же будет и самой дождливой.

Погода в Гомеле и области

 
Теги: Гомель
 
 
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В последние дни марта погода не решается на безрассудные эксперименты. У весны на этот раз все идет по плану - постепенное повышение температуры, немного солнца,...

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