|
Все идет по плану. Погода в Гомеле на неделю
27.03.2017 10:27 — Новости Общества | Tut.by
В последние дни марта погода не решается на безрассудные эксперименты. У весны на этот раз все идет по плану — постепенное повышение температуры, немного солнца, немного дождей…
В понедельник и вторник температура воздуха поднимется до +9°С. Будет облачно с прояснениями и ветрено. Иногда порывы ветра будут достигать18 м/c. В среду и четверг на пару градусов похолодает. Самой теплой на этой неделе ожидается пятница, она же будет и самой дождливой.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В последние дни марта погода не решается на безрассудные эксперименты. У весны на этот раз все идет по плану - постепенное повышение температуры, немного солнца,...
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии