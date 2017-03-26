В последние дни марта погода не решается на безрассудные эксперименты. У весны на этот раз все идет по плану — постепенное повышение температуры, немного солнца, немного дождей…





В понедельник и вторник температура воздуха поднимется до +9°С. Будет облачно с прояснениями и ветрено. Иногда порывы ветра будут достигать18 м/c. В среду и четверг на пару градусов похолодает. Самой теплой на этой неделе ожидается пятница, она же будет и самой дождливой.

Погода в Гомеле и области