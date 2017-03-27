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В Могилеве учащуюся колледжа подозревают в сутенерстве двух одногруппниц

28.03.2017 12:16 — Новости Общества | Tut.by  
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В Могилеве правоохранители по интернету вычислили подозреваемую в сутенерстве. 17-летняя учащаяся одного могилевского колледжа шантажом, обманом и запугиванием вовлекла в занятие проституцией двух своих однокурсниц, сообщили в УВД Могоблисполкома.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

17-летняя могилевчанка предлагала услуги интимного характера в интернете. Так вышло, что девушек легкого поведения в ее распоряжении не нашлось: одна отказалась, вторая не ответила на звонок, поэтому она решила предложить свои услуги лично. За это в отношении несовершеннолетней девушки составили административный протокол за занятие проституцией.

Позже выяснилось, что эта девушка насильно вовлекла в занятие проституцией двух своих однокурсниц. В интернете она разыскивала для них мужчин-клиентов, а затем в подъехавшую машину сажала одну из девушек.

— Деньги за оказание услуг интимного характера доставались исключительно 17-летней «хозяйке интимного бизнеса». А две девушки, которых она вовлекла в это, приехали в Могилев из разных районов области, учились вместе и жили в одном общежитии, — рассказал замначальника управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Вадим Будишевский.

В отношении 17-летней могилевчанки возбуждено уголовное дело за вовлечение в занятие проституцией либо принуждение к продолжению занятием проституцией. Ей грозит наказание вплоть до лишения свободы на 3 года со штрафом.

За весь 2016 год на территории Могилевской области было выявлено и пресечено четыре факта сутенерства. Этот случай — первый за 2017 год.

 
Теги: Могилев
 
 
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В занятие проституцией она вовлекла девушек шантажом, обманом и запугиванием, считают в УВД.

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