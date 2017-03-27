﻿ Лидчанин обманом зарабатывал на призывниках, обещая им отсрочку. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Лидчанин обманом зарабатывал на призывниках, обещая им отсрочку

28.03.2017 16:09 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Лидским районным отделом Следственного комитета расследуется уголовное дело, возбужденное в отношении 26-летнего неработающего жителя Лиды. Молодой человек обвиняется в повторном совершении мошенничества и подстрекательстве к даче взяток, сообщается на официальном сайте Следственного комитета.


С 2014 по 2015 год, мужчина ссылаясь на знакомства в районном военном комиссариате, обещал свое содействие призывникам в получении отсрочки от призыва на военную службу, а также освобождение от службы в армии.

Под вымышленным предлогом передачи денег в качестве взяток работникам военного комиссариата, получал от призывников иностранную валюту. После этого никаких обязательств не выполнял, присваивая себе полученные денежные средства. Известно о четырех подобных фактах. В среднем за свои услуги мужчина брал около тысячи долларов США с человека.

Выяснилось, что подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности, в том числе за совершение мошенничеств, связанных с невозвратом взятых под предлогом долга денег. Сейчас молодой человек находится под стражей. Ему предъявлено обвинение, а имущество арестовано.

Следователи и сотрудники милиции сейчас выясняют, были ли еще подобные случаи мошенничества.

Все призывники, которые передавали деньги обвиняемому, сейчас проходят срочную службу в армии.

 
Теги: знакомства
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Молодой человек обвиняется в совершении повторно мошенничестве и подстрекательстве к даче взяток.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
СК: минский педофил угощал своих жертв алкоголем и давал курить vape
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика