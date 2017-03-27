Лидским районным отделом Следственного комитета расследуется уголовное дело, возбужденное в отношении 26-летнего неработающего жителя Лиды. Молодой человек обвиняется в повторном совершении мошенничества и подстрекательстве к даче взяток, сообщается на официальном сайте Следственного комитета.





С 2014 по 2015 год, мужчина ссылаясь на знакомства в районном военном комиссариате, обещал свое содействие призывникам в получении отсрочки от призыва на военную службу, а также освобождение от службы в армии.

Под вымышленным предлогом передачи денег в качестве взяток работникам военного комиссариата, получал от призывников иностранную валюту. После этого никаких обязательств не выполнял, присваивая себе полученные денежные средства. Известно о четырех подобных фактах. В среднем за свои услуги мужчина брал около тысячи долларов США с человека.

Выяснилось, что подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности, в том числе за совершение мошенничеств, связанных с невозвратом взятых под предлогом долга денег. Сейчас молодой человек находится под стражей. Ему предъявлено обвинение, а имущество арестовано.

Следователи и сотрудники милиции сейчас выясняют, были ли еще подобные случаи мошенничества.

Все призывники, которые передавали деньги обвиняемому, сейчас проходят срочную службу в армии.