Воркаут-площадку для занятий спортом и фитнесом построят в агрогородке Кадино Могилевской области. Ее закладка пройдет 8 апреля в Кадинской средней школе.





В этот день пройдет фестиваль с мастер-классами по воркауту, по вкусному и здоровому питанию, по изготовлению экомыла и раскрашиванию гипсовых фигурок.

Это будет первая воркаут-площадка, оборудованная по инициативе ОО «Здоровый выбор» по проекту международной технической помощи «Профилактика неинфекционных заболеваний, продвижение здорового образа жизни и поддержка модернизации системы здравоохранения в Республике Беларусь» (БЕЛМЕД), сказала пиар-менеджер проекта «Твое здоровье в твоих руках» Евгения Орлова. Проект финансируется Евросоюзом и реализуется ПРООН, ВОЗ, ЮНИСЕФ и ЮНФПА в сотрудничестве с Министерством здравоохранения.