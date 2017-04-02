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Воркаут-площадку построят в агрогородке Кадино
03.04.2017 19:24 — Новости Общества | Tut.by
Воркаут-площадку для занятий спортом и фитнесом построят в агрогородке Кадино Могилевской области. Ее закладка пройдет 8 апреля в Кадинской средней школе.
В этот день пройдет фестиваль с мастер-классами по воркауту, по вкусному и здоровому питанию, по изготовлению экомыла и раскрашиванию гипсовых фигурок.
Это будет первая воркаут-площадка, оборудованная по инициативе ОО «Здоровый выбор» по проекту международной технической помощи «Профилактика неинфекционных заболеваний, продвижение здорового образа жизни и поддержка модернизации системы здравоохранения в Республике Беларусь» (БЕЛМЕД), сказала пиар-менеджер проекта «Твое здоровье в твоих руках» Евгения Орлова. Проект финансируется Евросоюзом и реализуется ПРООН, ВОЗ, ЮНИСЕФ и ЮНФПА в сотрудничестве с Министерством здравоохранения.
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Закладка площадки пройдет 8 апреля.
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