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Приглашение к участию

20.04.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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Совет молодых ученых Национальной академии наук Беларуси c 29 мая по 2 июня 2017 года проводит школу молодого ученого «Ученый под ключ — 2017».

Данный проект — это краткий курс выживания молодого ученого в мире науки. Школа представляет собой интенсивный цикл лекций, семинаров, мастер-классов, практических занятий и круглых столов ведущих ученых НАН Беларуси и приглашенных лекторов для магистрантов, аспирантов и молодых ученых по вопросам, которые необходимы для успешной и эффективной работы в науке. В их числе — организация научной деятельности в НАН Беларуси и Республике Беларусь; структура и история НАН Беларуси; финансирование науки в Республике Беларусь; гранты, стипендии и премии для молодых ученых; международное сотрудничество; управление научными проектами; презентации научных результатов на конференциях; презентация start-up и инвестиционных проектов и другие.

Целью школы является повышение эффективности и инициативности молодых ученых при проведении научных исследований, а также развитие у них лидерских качеств для реализации самостоятельных научных проектов.

Принять участие в школе молодого ученого «Ученый под ключ — 2017» приглашаются молодые ученые до 35 лет (магистранты, аспиранты, молодые ученые). Для участия необходимо зарегистрироваться до 10 мая. Подробную информацию можно найти на сайте http://nasb.gov.by/rus/news/2184/

Время проведения: 29 мая — 2 июня 2017 года.

Место проведения: Центральная научная библиотека имени Якуба Коласа НАН Беларуси, ул. Сурганова, 15, г. Минск.

Участие в школе молодого ученого является бесплатным. Количество мест ограничено.

Оргкомитет оставляет за собой право отбора кандидатур для участия в школе. Рассылка приглашений в школу молодого ученого будет проводиться до 20 мая. В организацию по месту работы и/или учебы молодого ученого на имя руководителя организации будет направлено письмо с просьбой его делегирования на период с 29 мая по 2 июня 2017 года для участия в мероприятии.

Соб. инф.

 
Теги: Минск
 
 
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Совет молодых ученых Национальной академии наук Беларуси c 29 мая по 2 июня 2017 года проводит школу молодого...

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