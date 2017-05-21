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Уголовное дело по факту взрыва на Лунинецкой ТЭЦ в 2014 году передано в суд
22.05.2017 14:53 — Новости Общества | Tut.by
Направлено в суд уголовное дело по факту взрыва на Лунинецкой ТЭЦ. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич.
«Уголовное дело по факту взрыва на Лунинецкой ТЭЦ в 2014 году уже завершено. Дело направлено в суд», — сказал Иван Носкевич.
По его словам, расследовать данное происшествие было непросто. «Пришлось назначить множество достаточно узких, специальных экспертиз. Только по их результатам и анализу иных фактических данных, которые получены в ходе расследования, предъявлено окончательное обвинение четырем лицам, в отношении которых дело и направлено в суд, — отметил руководитель комитета. — В отношении троих фигурантов принято решение о прекращении уголовного преследования в связи с применением акта амнистии».
В числе подозреваемых — должностные лица системы Министерства энергетики и РУП «Брестэнерго», в частности.
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Расследовать данное происшествие было непросто, заявил Носкевич.
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