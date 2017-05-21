Уголовное дело по факту взрыва на Лунинецкой ТЭЦ в 2014 году передано в суд

Направлено в суд уголовное дело по факту взрыва на Лунинецкой ТЭЦ. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич.



Взрыв на ТЭЦ в Луннинце прогремел в августе 2014 года. @Alex__Steff

«Уголовное дело по факту взрыва на Лунинецкой ТЭЦ в 2014 году уже завершено. Дело направлено в суд», — сказал Иван Носкевич.

По его словам, расследовать данное происшествие было непросто. «Пришлось назначить множество достаточно узких, специальных экспертиз. Только по их результатам и анализу иных фактических данных, которые получены в ходе расследования, предъявлено окончательное обвинение четырем лицам, в отношении которых дело и направлено в суд, — отметил руководитель комитета. — В отношении троих фигурантов принято решение о прекращении уголовного преследования в связи с применением акта амнистии».

В числе подозреваемых — должностные лица системы Министерства энергетики и РУП «Брестэнерго», в частности.

Взрыв на строительстве ТЭЦ в городе Лунинце прогремел 26 августа 2014 года. В результате взрыва произошло частичное обрушение стен и перекрытий здания.

Один мужчина погиб, еще двое были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.