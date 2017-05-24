Черепенников: не было ни одного случая изъятия белорусских детей из семей иностранных усыновителей

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. За последние годы не было ни одного случая изъятия белорусских детей из семей иностранных усыновителей. Об этом сообщил на пресс-конференции директор Национального центра усыновления Министерства образования Михаил Черепенников, передает корреспондент БЕЛТА.

Михаил Черепенников подчеркнул, что с 2007 года национальное законодательство существенно изменилось: при международном усыновлении предусмотрены межправительственные гарантии, в соответствии с которыми белорусская сторона в течение 5 лет отслеживает условия проживания усыновленных детей.

Соглашение о международном усыновлении заключено только с Италией. В прошлом году итальянские семьи усыновили 94 ребенка, с начала текущего года - 15 детей-сирот из Беларуси.

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