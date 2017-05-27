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Жарко считает 9 утра оптимальным временем для начала занятий в школах

28.05.2017 21:53 — Новости Общества | БелТА  
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28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель премьер-министра Василий Жарко считает 9 часов утра оптимальным временем для начала занятий в школах в эфире телеканала ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"Что касается начала занятий с 9 часов, здесь должно быть понимание, какова цель этого нововведения. Родители преследуют свою цель, учителя - свою, мы же должны думать, прежде всего, о здоровье детей, - отметил Василий Жарко. - Ребенок должен прийти в школу выспавшимся. Поэтому 9 часов - это самое оптимальное".

Вице-премьер также обратил внимание на мнение физиологов и педиатров, которые считают, что пик максимальной активности ребенка начинается с 10 часов утра и длится до 14 часов.

"Мы провели анализ возможности школ начинать уроки с 9 часов, 82% готовы это сделать - это сельские школы и школы, работающие в одну смену. Еще 15-17% школ готовы начать уроки в 8.30", - сказал Василий Жарко.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Вице-премьер также обратил внимание на мнение физиологов и педиатров, которые считают, что пик максимальной активности ребенка начинается с 10 часов утра и длится...

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