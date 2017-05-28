Для расширения Индурского шоссе начали вырубать аллею

В связи с расширением Индурского шоссе начали вырубать аллею, растущую вдоль дороги на рынок «Южный». Всего тут порядка 79 деревьев. Сколько из них пострадает из-за реконструкции, точно неизвестно.





Напомним, реконструкция Индурского шоссе началась 25 мая. Согласно проекту будет обустройна разделительная полоса на всем протяжении улицы. Шоссе будет заканчиваться кольцевой развязкой на месте «гибуличского перекрестка».





























Все пешеходные переходы и перекрестки улицы будут обустроены светофорами. Для удобства поворота налево и направо будут выделены специальные полосы для съезда.