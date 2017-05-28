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Для расширения Индурского шоссе начали вырубать аллею
29.05.2017 20:15 — Новости Общества | Tut.by
В связи с расширением Индурского шоссе начали вырубать аллею, растущую вдоль дороги на рынок «Южный». Всего тут порядка 79 деревьев. Сколько из них пострадает из-за реконструкции, точно неизвестно.
Напомним,
Все пешеходные переходы и перекрестки улицы будут обустроены светофорами. Для удобства поворота налево и направо будут выделены специальные полосы для съезда.
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В связи с расширением Индурского шоссе будет спилена аллея, растущая вдоль дороги на рынок "Южный". Всего здесь растут порядка 79 деревьев. Рабочие уже приступили к...
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