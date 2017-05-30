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Выпускники станцевали вальс на площади в Могилеве

30.05.2017 23:31 — Новости Общества | Tut.by  
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В Могилеве впервые выпускники массово отметили окончание школы танцами — исполнили вальс на площади Славы.

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К выступлению на площади Славы будущие выпускники готовились заранее — разучивали па после уроков. Своеобразный «танцевальный экзамен» сдали по четыре пары от каждого учебного учреждения.






































Выпускные вечера в городе пройдут 9 июня.

 
Теги: Могилев
 
 
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