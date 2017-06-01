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Киев рассказал, сколько потратил на "Евровидение-2017"

01.06.2017 20:49 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1 июн — Sputnik. Международный песенный конкурс "Евровидение-2017" обошелся Украине в более, чем 20 миллионов евро, заявил исполнительный продюсер Павел Грицак.

Киев рассказал, сколько потратил на "Евровидение-2017"
© Sputnik Анна Салынская
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"Евровидение-2017" состоялось в Киеве в мае. Победителем стал представитель Португалии 27-летний Салвадор Собрал с композицией Amar pelos dois.

"Я говорил, что мы отчитаемся о потраченных средствах. И вот мы отчитываемся. Было израсходовано 20,4 миллиона евро. Информация о 30 миллионах расходов является исключительно информационной "уткой" (такую цифру озвучил продюсер певицы Джамалы Игорь Тарнопольский, победившей в"Евровидении-2016" — Sputnik). Никогда не было даже плана затрат", — цитирует Грицака РИА Украина.

Для сравнения Грицак привел затраты на популярный конкурс в разные годы. Так, в 2012 году на "Евровидение" было потрачено 58,9 миллиона евро, в 2014 году — около 49 миллионов евро. Грицак отметил, что такая сумма была связанна с местом выступления, где раньше не проводились события, трансляция которых велась в прямом эфире, и его нужно было подготовить к "Евровидению".

"И подобную ситуацию мы имели сейчас на Украине, где местом проведения был выбран МВЦ (Международный выставочный центр) и существенная часть затрат ушла на заполнение МВЦ и застройку инфраструктуры, потому что это была фактически пустая коробка. Это дало много возможностей для творческих реализаций и производственных вопросов, но требовало больших затрат", — сказал Грицак.

По словам Грицака, на Украине использовали шведскую модель организации конкурса и в команде было немало специалистов из Швеции.

На "Евровиднении-2017" в Киеве Беларусь представлял дуэт NaviBand с песней на белорусском языке "Гiсторыя майго жыцця". Группа заняла 17-е место.

"Евровидение-2017" многие называют самым скандальным из всех — из-за ситуации с российской певицей Юлией Самойловой, которой был запрещен въезд в Украину. Европейский вещательный союз не смог урегулировать данную проблему, после чего российский "Первый канал" отказался от трансляции шоу.

 
Теги: Минск
 
 
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Деньги на проведение соревнования были выделены из государственного бюджета Украины и городской казны Киева.

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