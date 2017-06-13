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Порносекта вместо семьи: пропавшего в Москве мальчика нашли в Могилеве
14.06.2017 10:49 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
В белорусском Могилеве отыскали пятилетнего Яшу из Москвы, пропавшего год назад. Ребенка удалось найти благодаря совместной работе правоохранителей двух стран, сообщает корреспондент телеканала «МИР 24» Анна Данилюк.
Яша Зиборов пропал в прошлом году вместе с мамой. В федеральном розыске был год.
Молодая женщина попала в
За год поисков родственники потеряли надежду на то, что Яша жив. Но в конце мая в сети появилось видео с пропавшим ребенком, и российские следователи обратились за помощью к белорусским коллегам.
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