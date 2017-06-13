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Порносекта вместо семьи: пропавшего в Москве мальчика нашли в Могилеве

14.06.2017 10:49 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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В белорусском Могилеве отыскали пятилетнего Яшу из Москвы, пропавшего год назад. Ребенка удалось найти благодаря совместной работе правоохранителей двух стран, сообщает корреспондент телеканала «МИР 24» Анна Данилюк.

Яша Зиборов пропал в прошлом году вместе с мамой. В федеральном розыске был год.

Молодая женщина попала в секту, в которой проповедовали «свободную любовь». Сейчас 26-летняя Александра Зиборова в Латинской Америке. Следователи предполагают, что туда хотели отправить и Яшу.

За год поисков родственники потеряли надежду на то, что Яша жив. Но в конце мая в сети появилось видео с пропавшим ребенком, и российские следователи обратились за помощью к белорусским коллегам.

И Том Круз туда же
 
Теги: Могилев
 
 
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В конце мая в сети появилось видео с пропавшим ребенком, и российские следователи обратились за помощью к белорусским коллегам.

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