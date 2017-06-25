«СБ Беларусь Сегодня» узнала подробности пожара, который произошел рано утром в субботу в деревне Борковичи Верхнедвинского района. Трагедия унесла жизни троих взрослых и пятимесячного ребенка.



Фото: пресс-служба Следственного комитета

Первой огонь на соседском подворье заметила старейшина деревни Надежда Богданович:

— Это было в четвертом часу утра. Проснулась от непонятных звуков. Где-то трещал и взрывался шифер. Решила, что это мы горим, — в чем была, в том на улицу и побежала. Уже там поняла — пожар у соседей. К тому моменту пламя полностью охватило избу, надворные постройки. Вряд ли в доме еще кто-то был жив… У нас оставалась надежда, что старший из братьев уцелел: сельчане видели, как он накануне утром уезжал. Но, увы, оказалось, что он вернулся вечерним поездом. И не один — со своей сожительницей. Оба и сгорели.

Самих хозяев дома в ту ночь не было. На пожаре погибли их 21-летняя дочь со своим 5-месячным ребенком, 24-летний сын и его 31-летняя подруга. К счастью, еще один человек — пятнадцатилетний подросток — ночевал у друга.

Сельчане характеризуют семью, где случилась трагедия, с удовлетворительной стороны. Переехали из Полоцка в Борковичи четыре года назад, купили здесь дом. Хороший, ухоженный огород, парники, цветники… Хозяева активно обустраивали усадьбу, у них было много надворных построек. Примечательно, что почти все строения располагались под одной крышей — из дома в баню можно было пройти, не выходя из-под навеса. Судя по всему, эта деталь и сыграла пагубную роль. Но об этом чуть позже.

В ту роковую ночь все собрались вместе не случайно. Старший сын переехал жить к родителям после того, как у него не заладилось с семьей. Не работал. Но уже все налаживалось — строил отношения с новой женщиной. Дочка гостила дома после рождения малыша — здесь было легче его растить. Но часто наведывалась к гражданскому мужу, который живет и работает в другом населенном пункте. Для него, утверждают соседи, ночная трагедия в Борковичах стала настоящим шоком.

Единственное, о чем стараются деревенские жители дипломатично умолчать, — склонность хозяйки дома к загулам и выпивке. За несколько дней до трагедии в сельсовет в очередной раз обращался ее муж с просьбой повлиять на супругу — она вновь ушла из дома на несколько дней. Женщина нигде не работает. Часто срывается и подолгу остается у подруг. Об этом знает участковый, который не раз бывал в этой семье и проводил профилактическую работу.

Под контролем педагогов и милиции находилась и молодая мама. Незадолго до трагедии ее вызывали «на ковер» в сельсовет — стало известно, что она, оставив ребенка на бабушку, не была дома несколько дней.

Одним словом, отношения в семье были непростыми. Вот и в ту ночь супруги-хозяева отдыхали где-то по отдельности. Не обошлось без спиртного и у молодежи.

Официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова озвучила: по предварительной информации, все взрослые, погибшие на пожаре, были в нетрезвом состоянии. Это установлено в ходе проверки. На место происшествия выбывала следственно-оперативная группа Верхнедвинского РОСК, Следственного управления, а также передвижная криминалистическая лаборатория.



Фото: пресс-служба Следственного комитета

В чем причина возгорания? Пожарную безопасность жилища проверили незадолго до ЧП, неисправных электроприборов в доме не имелось. По предварительной версии, пожар начался с хозяйственных построек. Скорее всего, кто-то вышел в дощатый туалет, где оставил непотушенный окурок…

Вчера в Борковичах были похороны. Супруги, потерявшие сына, дочку, внука и дом, будут теперь жить в соседней деревне — у матери главы семейства.

В областном управлении МЧС назвали тревожные цифры: с начала года в Витебской области произошло свыше 360 пожаров, в огне погибли 55 человек.